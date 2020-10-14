科技部預算報告多處有誤 慘遭立委提案退回重修

科技部長吳政忠今天在立法院報告110年度主管預算案、科發基金預算、科學園區管理局作業基金，三本書面報告總共192頁，遭多名立委批評所列數字有誤或矛盾、計畫書內容空洞、部分資訊未揭露等。多名立委會後提出臨時動議，退回南科管理局預算案，並要補充推動整體科技發展計畫、綠能科技聯合研發計畫內容。

立委萬美玲提案，指出科技部今天提供的南部科學園區管理局預算案數字有誤，當中的員工差旅費預算從105年度至今都有錯誤，顯示編列預算不夠嚴謹，如此便宜行事，顯有不尊重立法院的嫌疑，所以退回此預算案。等南科管理局重編或修正預算案後，教委會再行審議。

立委高虹安提案，科發基金中的「綠能科技聯合研發計畫編列2.2億元」，以及「數據智慧應用科技計畫1億元」預算計畫書內容空洞，也沒說明數據蒐集對象與應用目標，有浮編之嫌。她要求科技部一周內提出詳盡規畫內容，以及過去執行沙崙智慧綠能科學城成效。

立委楊瓊瓔則提案，指出科發基金有項「推動整體科技發展計畫」，當中的跨領域整合、學術攻頂研究計畫編列5億656萬9000元，但科技部再上年度計畫實施成果概述中，沒說明相關成果，故提案要求揭露所有項目補助資訊，以利全民監督。