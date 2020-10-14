蘭陽媽祖文化節 舞鈴「海洋慶典」24日晚間登台暖場

媽祖被漁民稱作「海上守護神」，今年蘭陽媽祖文化節即將在23日至25日登場，陳重光基金會邀請舞鈴劇場，24日晚間7點，在羅東文化工場安排「舞鈴劇場-海洋慶典」演出，為25日的媽祖之夜暖身。

舞鈴劇場藝術總監劉樂群表示，舞鈴劇場從1986年開始，由一群年輕表演藝術家，以扯鈴為圓心，開始探索全新的表演形式，該劇場迄今巡迴展演已超過30個國家、1千場的演出，和世界各地不同語言文化的觀眾，一起分享相同的快樂與感動。

今天上午，陳重光基金會董事長、台北市議員陳炳甫，率舞鈴劇團到宜蘭宣傳，為24日晚間的活動暖身，陳炳甫說，父親陳重光生前熱心公益、樂善好施，成立基金會用於教育文化及慈善公益，邀請舞鈴劇場讓宜蘭的大小朋友有機會免費觀賞世界級的表演。

縣府指出，海洋慶典是一部以海洋生態與珊瑚礁保育的海洋奇幻劇碼，這次陳重光基金會特別邀請舞鈴劇場來宜蘭，要帶領觀眾找到心中那份真誠的快樂，當天演出安排露天場所，讓所有大小朋友都有機會免費觀賞世界級演出。