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新北、桃園整合借書系統 免費跨縣市借還書超方便

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
10月17日起，新北、基隆、桃園市民可享有免費跨縣市借還書的便利服務，借還書都方便。圖／新北市立圖書館提供
10月17日起，新北、基隆、桃園市民可享有免費跨縣市借還書的便利服務，借還書都方便。圖／新北市立圖書館提供

新北市跨市借閱服務再升級！為提供民眾更貼心便利的借還書服務，10月17日起，新北、基隆、桃園市民可享有免費跨縣市借還書的便利服務，讓讀者可以共享超過上千萬冊的圖書，借還書都方便。

新北市立圖書館館長王錦華表示，新北市現有104間圖書分館，桃園市有40間，為了方便民眾能在新北市與桃園市輕鬆借還書，特別整合兩市借還書系統，讓讀者可於甲市借書，乙市還書，徹底打破地域限制，而且服務完全免費。

王錦華表示，新北市與桃園市民眾因就業、生活、休閒、教育等需求，往來交流頻繁，新北市從2017年開始陸續與基隆、台北、桃園串連，展開跨縣市借書共享的合作，因應北台灣一日生活圈的跨區使用需求。

此外，新北市立圖書館與桃園市立圖書館也特別推出「閱讀雙鄰，服務雙贏」活動，17日當天民眾只要在新北市林口分館或桃園大林分館借閱5本圖書、或是新申辦借閱證，並手持活動板拍照打卡上傳FB，即可獲得限量閱讀禮一份。

即日起至10月31日止，只要於林口、鶯歌及三峽北大分館，臨櫃歸還桃園圖書，亦可獲得精美禮物，數量有限送完為止，詳細內容至新北市立圖書館網站查詢。

圖書館 基隆

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