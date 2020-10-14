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影／水情嚴峻台中亮黃燈 盧秀燕：拚明年5月前供水無虞

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
石岡水壩。記者余采瀅／攝影
石岡水壩。記者余采瀅／攝影

今年夏天無颱風帶來充沛雨水，水庫蓄水率不佳，10月底後進入枯水期，直到隔年4月，梅雨季節來臨前，均需進行完整的水情監控，而最近一波降雨只集中台北翡翠水庫集水區，對於中部水庫進帳有限，經濟部今日起將台中水情燈號轉為黃燈，實施夜間減壓供水措施。中區水資源局長陳弘凷今天表示，希望確保民生用水於明年5月底前用水無虞。

台中市長盧秀燕今日到石岡水壩關心台中水情，他說，今年沒有颱風，水又下的比往年少，因此今年水情吃緊，今日起台中水情燈號轉為黃燈，台中市實施夜間減壓供水，也呼籲民眾節約用水，水利局同時推動再生水計畫，以再生水提供產業界與企業有穩定水源使用，民眾生活用水也不因工業用水受排擠，透過長短期調度，希望支撐到明年5月梅雨季節的到來。

水利局長范世億表示，「福田放流水回收再利用計畫」是中部地區第一個啟動的再生水案，工程總經費40億7000萬元，未來將埋設約29公里的輸水管線，將福田再生水供應予台中港工業區，以生活污水經水資源回收中心處理回收再利用，其最大優點就是可不受天候影響，全年無休穩定提供再生水予用水端。

經發局表示，已請各機關學校落實節水，並持續掌握中部地區各水庫水位及自來水公司供水情形，未來將視水情積極配合中央節水行動。

水利署石岡水壩管理中心主任陳贊文說，今年中區各地降雨量僅往年6成，德基水庫及鯉魚潭水庫等蓄水情況不理想，且921地震造成土石鬆軟，台中若下大雨，使大甲溪面臨水源混濁問題，目前正設法改善。

今年夏天無颱風帶來充沛雨水，水庫蓄水率不佳，台中市水情吃緊。記者余采瀅／攝影
今年夏天無颱風帶來充沛雨水，水庫蓄水率不佳，台中市水情吃緊。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕今日到石岡水壩關心台中水情。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕今日到石岡水壩關心台中水情。記者余采瀅／攝影

翡翠水庫 梅雨 水資源

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