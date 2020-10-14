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曾文水庫水位低今年清淤量創新高 提前110年達成平衡
今年沒有颱風帶來豪大雨，曾文水庫蓄水量僅3成多，今年也加強清淤力度，截至10月11日已達376.25萬立方公尺，創歷年新高。南水局表示，依照此進度，民國110年可達到維持庫容平衡，及出砂量等於進砂量，比起全國95座水庫目標是120年達成，可說是超前進度。
南水局表示，曾文水庫在98年莫拉克颱風前平均清淤量22萬立方公尺，莫拉克颱風後至105年平均清淤量139萬立方公尺，106年至109年平均清淤量243萬立方公尺，今年更加強清淤力度，以年淤積率36.7%，年淤砂量560萬立方公尺，110年達到清淤510萬立方公尺，加上上游保育減淤50萬立方公尺，達到庫容維持。
南區水資源局副局長鄒漢貴表示，能夠加快清淤速度，在於目前曾文水庫清淤作業採多元工法，上游段以怪手進行陸挖，庫區則以船、管線進行抽泥輸送，減少庫區淤積，讓水庫可早日達進出平衡，並進一步逐年恢復庫容。因曾文水庫是全國最大水庫，備受關切及矚目，因此在清淤進度上超前全國水庫的目標。
曾文水庫於民國62年完工啟用，截至108年底累積淤積量2.95億立方公尺，其中98年莫拉克颱風就淤積9108萬立方公尺；行政院長蘇貞昌8月15日視察曾文水庫時，曾指出研議增加抽泥船，讓水庫更早達到庫容平衡，南水局指出，因抽泥後要有堆置場，還在評估中；像今年沒有颱風豪雨，淤泥暫置在河道上，就無法靠大水沖到下游。
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