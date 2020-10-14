帛琉研議納旅遊泡泡 不只救觀光也促人道救援

觀光局研議將帛琉納入旅遊泡泡，長期深耕帛琉的新光醫院副院長洪子仁認為，推動旅遊泡泡不只救觀光，有了定期航班，帛琉急重症患者不再需要花大錢包機來台，有助促進人道救援。

全球新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，考量商務泡泡、外交泡泡等進行順利，觀光局持續規劃旅遊泡泡，帛琉可望成為首波開放國家，未來兩國可望以旅遊團形式互相開放邊境，入境後免隔離措施，但不開放自由行。

「台灣、帛琉開放旅遊泡泡，不只有助促進觀光產業，背後更隱含人道救援意義。」多年協助帛琉進行國際醫療的新光醫院副院長洪子仁今天接受媒體採訪表示，帛琉是台灣的友邦，整個帛琉只有一家醫院，但因為沒有重症醫療能力，2008年與新光醫院簽訂轉診合約，協助患者轉診到台灣接受治療。

疫情爆發後，帛琉和台灣的定期航班從3月底至今全面停航，新光醫院基於12年情誼，持續在防疫、醫療量能許可下，收治來自帛琉的急重症患者，但患者必須以包機形式來台接受治療，每月約1到2次包機直航，每次包機花費高達新台幣200至300萬元，卻只能載送8人，高昂的費用早已讓帛琉患者大喊吃不消。

據了解，斷航影響的不只帛琉患者，不少台商、留學生等更是有家歸不得，聽聞新光醫院有兩國包機，常有人打電話到醫院詢問是否有賣往來帛琉的機票，被醫院總機開玩笑稱將改名「新光航空」。

洪子仁說，按照防疫期間規定，帛琉患者不論病情急重程度，都得按照規定提供登機前3天COVID-19檢驗陰性證明，入境後也要居家檢疫14天。不過，新光醫院收治的帛琉患者及陪同家屬共96人中，至今仍沒有一人確診。

洪子仁指出，新光醫院在疫情期間曾收治一名68歲帛琉男性患者，他因不明原因嚴重肝衰竭，肝功能指數是常人的100倍以上，命在旦夕，來台後確診罕見的「高安氏動脈炎」（Takayasu's arteritis），屬於遺傳疾病，接受治療後完全康復出院。

不過，洪子仁坦言，得以幸運來台接受治療的患者真的是少數，目前仍有45名急重症患者等待當中，以癌症患者最多，另有骨折、中風、小兒腸阻塞等疾病患者苦苦等待國際醫療救命。

洪子仁指出，未來若開放旅遊泡泡，定期航線恢復，新光醫院預計派駐醫療團到帛琉提供醫療協助，帛琉急重症患者也得以來台灣接受治療，落實政府喊出的Taiwan Can Help（台灣能幫忙）精神。

另一方面，洪子仁認為，台灣民眾在防疫期間真的都悶壞了，開放旅遊泡泡也得以讓民眾有個地方能出國透透氣。