快訊

擬開帛琉旅遊泡泡、東洋疫苗爭議 陳時中14：00說明

蔡英文「論文門事件」挨告 賀德芬拒不出庭等待拘提

聽新聞
test
0:00 / 0:00

帛琉研議納旅遊泡泡 不只救觀光也促人道救援

中央社 / 台北14日電
台灣研擬與帛琉組成旅遊泡泡。法新社
台灣研擬與帛琉組成旅遊泡泡。法新社

觀光局研議將帛琉納入旅遊泡泡，長期深耕帛琉的新光醫院副院長洪子仁認為，推動旅遊泡泡不只救觀光，有了定期航班，帛琉急重症患者不再需要花大錢包機來台，有助促進人道救援。

全球新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，考量商務泡泡、外交泡泡等進行順利，觀光局持續規劃旅遊泡泡，帛琉可望成為首波開放國家，未來兩國可望以旅遊團形式互相開放邊境，入境後免隔離措施，但不開放自由行。

「台灣、帛琉開放旅遊泡泡，不只有助促進觀光產業，背後更隱含人道救援意義。」多年協助帛琉進行國際醫療的新光醫院副院長洪子仁今天接受媒體採訪表示，帛琉是台灣的友邦，整個帛琉只有一家醫院，但因為沒有重症醫療能力，2008年與新光醫院簽訂轉診合約，協助患者轉診到台灣接受治療。

疫情爆發後，帛琉和台灣的定期航班從3月底至今全面停航，新光醫院基於12年情誼，持續在防疫、醫療量能許可下，收治來自帛琉的急重症患者，但患者必須以包機形式來台接受治療，每月約1到2次包機直航，每次包機花費高達新台幣200至300萬元，卻只能載送8人，高昂的費用早已讓帛琉患者大喊吃不消。

據了解，斷航影響的不只帛琉患者，不少台商、留學生等更是有家歸不得，聽聞新光醫院有兩國包機，常有人打電話到醫院詢問是否有賣往來帛琉的機票，被醫院總機開玩笑稱將改名「新光航空」。

洪子仁說，按照防疫期間規定，帛琉患者不論病情急重程度，都得按照規定提供登機前3天COVID-19檢驗陰性證明，入境後也要居家檢疫14天。不過，新光醫院收治的帛琉患者及陪同家屬共96人中，至今仍沒有一人確診。

洪子仁指出，新光醫院在疫情期間曾收治一名68歲帛琉男性患者，他因不明原因嚴重肝衰竭，肝功能指數是常人的100倍以上，命在旦夕，來台後確診罕見的「高安氏動脈炎」（Takayasu's arteritis），屬於遺傳疾病，接受治療後完全康復出院。

不過，洪子仁坦言，得以幸運來台接受治療的患者真的是少數，目前仍有45名急重症患者等待當中，以癌症患者最多，另有骨折、中風、小兒腸阻塞等疾病患者苦苦等待國際醫療救命。

洪子仁指出，未來若開放旅遊泡泡，定期航線恢復，新光醫院預計派駐醫療團到帛琉提供醫療協助，帛琉急重症患者也得以來台灣接受治療，落實政府喊出的Taiwan Can Help（台灣能幫忙）精神。

另一方面，洪子仁認為，台灣民眾在防疫期間真的都悶壞了，開放旅遊泡泡也得以讓民眾有個地方能出國透透氣。

帛琉 患者 疫情

延伸閱讀

擬開放帛琉旅遊泡泡 醫界樂見：不只救經濟更是救人命

15分鐘收費近千元 北醫大線上諮詢為何在海外爆紅？

「旅遊泡泡」擬開放帛琉？ 林佳龍：一切指揮中心決定

台灣帛琉共組「旅遊泡泡」 學者：象徵意義大於實際

相關新聞

國產雞泡漂白水？農委會：國外也有用 擬訂餘氯容許量

今天有媒體報導，台灣36年前引進禽肉電宰設備以來，業者多數採用美國習慣，在冰水中添加次氯酸納（俗稱漂白水）殺菌，可能有食...

惡意逼車太可惡 林佳龍怒了：是全民公敵、要提高罰則

高雄日前有一家水產行貨車在快速道路惡意逼車引發車禍，不僅網路一片撻伐，還有重機車友前往水產行外席地生火烤蛤蠣與棉花糖「另...

曾文水庫水位低今年清淤量創新高 提前110年達成平衡

今年沒有颱風帶來豪大雨，曾文水庫蓄水量僅3成多，今年也加強清淤力度，截至10月11日已達376.25萬立方公尺，創歷年新...

「痛痛女孩」民團籲本土研究 國健署：明年中有結果

國內「痛痛女孩」第二例、女學生Sharon施打HPV疫苗後出現身體疼痛，向衛福部申請受害救濟被駁興訟，台北高等行政法院日...

填問卷冤枉花萬元買化妝品 消基會接獲45件申訴

化妝品類申訴居高不下，消保處統計年約上百件。消基會今天表示，近5年約接獲對某業者45件申訴是利用街訪填問卷或提供免費體驗...

影／水情嚴峻台中亮黃燈 盧秀燕：拚明年5月前供水無虞

今年夏天無颱風帶來充沛雨水，水庫蓄水率不佳，10月底後進入枯水期，直到隔年4月，梅雨季節來臨前，均需進行完整的水情監控，...

水情緊張 中龍鋼鐵節水有成：未來製程自來水使用降為0

水情緊張，台中地區今起水情燈號進入黃燈，自來水須減壓供水。被視為是用水大戶的中龍鋼鐵公司上午指出，該公司在持續推動節水下...

帛琉研議納旅遊泡泡 不只救觀光也促人道救援

觀光局研議將帛琉納入旅遊泡泡，長期深耕帛琉的新光醫院副院長洪子仁認為，推動旅遊泡泡不只救觀光，有了定期航班，帛琉急重症患...

反漲部分負擔 醫師工會：疫情證明多投資才是減少浪費

健保財務困難，今年頻傳將取消非經濟弱勢者之重大傷病部分負擔、加收檢驗檢查部分負擔、重新訂定藥品部分負擔收取方式，相關單位...

真的缺水嗎？全台水庫一次報你知 這水庫兩天後恐缺水

今年截至目前共有16個颱風形成，不過都剛剛好沒有進入台灣。颱風過家門不入，連帶讓水庫無法進帳，恐引發缺水危機。

趁低水位強力清淤多兩倍 石門水庫沖淤平衡達陣有望

石門水庫集水區今年下半年降雨量稀少，颱風又過門不入，導致今天起桃竹苗地區水情燈號由綠燈轉為黃燈，自來水公司夜間11點至隔...

《消失的情人節》：陳玉勳白日夢宇宙裡的劉冠廷

《消失的情人節》男女主角的表現討論度也頗高。據導演本人表示，劇本是自己寫的，他太清楚女主角的重要，主戲都在她身上，男主角要到幾乎故事進行一個小時之後，重心才會轉過去。

熱門新聞

蛤！明德水庫變草原 苗栗水情啟動旱災應變

50歲以上平時不動 十招「+10行動」讓腦部凍齡

總裁牛肉麵租約到期確定熄燈 饕客扼腕

幸運兒是你嗎？大樂透頭獎1.48億 分別獎落台中、台南

北北基七縣市豪、大雨特報 未來一周東北風影響多雨

她下午拜月老 晚上抓到男友嫖妓分手「謝謝幫斬爛桃花」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。