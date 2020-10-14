反漲部分負擔 醫師工會：疫情證明多投資才是減少浪費

健保財務困難，今年頻傳將取消非經濟弱勢者之重大傷病部分負擔、加收檢驗檢查部分負擔、重新訂定藥品部分負擔收取方式，相關單位認為「使用者付費」就有助減少醫療浪費。但漲部分負擔就能減少浪費嗎？醫界並不認同。

北市醫師職業工會理事長黃致翰表示，韓國提高部分負擔，結果卻是住院比率上升，花更多錢；中研院調查顯示四成民眾願提高保費，換取更好的醫療照顧水準。

北市醫師職業工會理事長黃致翰也是新光醫院心臟內科總醫師、陽明大學公共衛生研究所政策與法律組博士，他10月9日出席陽明大學健保制度改革研討會，會中演講探討目前熱議的部分負擔議題，工會今於臉書公布其十五分鐘演講錄影。

黃致翰表示，目前討論讓健保更美好，包括提升經費、減少浪費兩個面向。但韓國提高部分負擔結果也是失敗，雖然降低門診使用量，但是造成醫囑遵從性降低、住院比率上升，反而花更多錢。

「台灣平常醫療人力的投入，這次防疫為台灣省下多少錢？」黃致翰說，要創造一個「反脆弱」的醫療體系，短期看來雖然平常多投資是沒有效率的，但是長期看來是最有效率的。醫療經濟學上，當我們把人照顧好，每投入一元，就回收了未來可能支出的兩元、三元，這才是真正的省錢，所以應該是提升經費，才能減少浪費。

黃致翰表示，希望政府單位不要再跟病人說醫界多浪費，應該要說醫界做得很好、為台灣省了多少錢，這次防疫就是一個最好的證明。

既然要提升經費，但很多人說「民眾怎麼可能願意漲保費？」黃致翰認為，這句話根本沒有事實根據，主要反對的其實是雇主，不是受雇民眾。事實上，中央研究院在2016年的社會變遷調查指出，其實高達41%民眾相當願意多付點健保費，為了提高台灣所有人的醫療照顧水準。

上星期癌症希望基金會公布最新調查亦顯示，為了更好的醫療品質，六成民眾願意每個月多付100元保費，相當於費率調高到5.5%。

黃致翰根據《Cochrane library 》實證醫學資料庫的回顧研究結論指出，「天花板＋部分負擔」的政策，確實可減少使用醫療資源、減少健保醫療支出。然而，這同時也會減少使用治療慢性病及生命維持的重要醫療或藥物，最後可能會導致花更多的醫療資源，去處理病情惡化的結果，長遠來看是造成更多的浪費。

「不要再談浪費了！」黃致翰強調，提高部分負擔只會有反效果、造成更多浪費，重點要放在「全力提升經費、適度提高費率、投資醫療專業人員」，這才是打造長期高效率醫療體系的途徑。