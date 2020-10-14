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趁低水位強力清淤多兩倍 石門水庫沖淤平衡達陣有望

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
石門水庫義興地區的清淤主要用砂石車外運。圖／北區水資源局提供
石門水庫義興地區的清淤主要用砂石車外運。圖／北區水資源局提供

石門水庫集水區今年下半年降雨量稀少，颱風又過門不入，導致今天起桃竹苗地區水情燈號由綠燈轉為黃燈，自來水公司夜間11點至隔天凌晨5點執行離峰時段減壓供水。

水利署北區水資源局利用水情吃緊、低水位期間，多管齊下加強清淤力道，今年已經清除260萬立方公尺水庫土砂，清淤量為歷年平均清淤量2倍以上。

北水局指出，截至民國108年底石門水庫容量測量顯示，水庫累計淤積量為1.06億立方公尺，約占設計庫容3.09億立方公尺的3分之1。北水局針對水庫淤積問題已有整體改善對策，除採跨單位進行水庫集水區保育治理，減少泥沙產出，水庫蓄水範圍內採取陸挖、抽泥及水力排砂等工法加強清淤。

北水局表示，石門水庫每年平均有342萬立方公尺入流泥砂量，早年水庫清淤受限工法、監控技術及龐大經費等因素，每年清淤量僅80至100萬立方公尺，水庫淤積因此呈現持續增加的狀態。95年「石門水庫及其集水區整治特別條例」公布實施後，陸續完成電廠壓力鋼管改造為排砂隧道，及永久河道放水路改善等措施，使水庫增加每年117萬立方公尺水力排砂防淤能力，加上特別預算經費挹注，水庫抽泥及陸挖清淤量有各約40萬立方公尺。

北水局表示，經108年檢討水力排砂防淤只能於颱洪期間作業，於是調整部分清淤做法，利用水庫抽泥放淤至後池，再進行颱洪期間沖淤，可有效提升水庫減淤成效，統計至今年10月10日水庫抽泥量達193萬立方公尺，顯示這個做法有效，更使水庫年清淤量合計達260萬立方公尺，超過歷年執行量的2倍以上。

北水局表示，持續改善水庫淤積問題是重點執行工作，歷年清淤都沒中斷，清淤工法技術更精進成本也降低，努力維持水庫庫容和減淤目標。

石門水庫清淤工法包括抽泥船。圖／北區水資源局提供
石門水庫清淤工法包括抽泥船。圖／北區水資源局提供

石門水庫 雨量

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