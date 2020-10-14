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惡意逼車太可惡 林佳龍怒了：是全民公敵、要提高罰則

聯合報 / 記者邱瓊玉/台北即時報導
高雄一家水產行貨車日前在快速道路惡意逼車引發車禍，眾多車友齊聚水產行外表達不滿，且要求政府重視重機族的行車安全。圖／報系資料照
高雄一家水產行貨車日前在快速道路惡意逼車引發車禍，眾多車友齊聚水產行外表達不滿，且要求政府重視重機族的行車安全。圖／報系資料照

高雄日前有一家水產行貨車在快速道路惡意逼車引發車禍，不僅網路一片撻伐，還有重機車友前往水產行外席地生火烤蛤蠣與棉花糖「另類抗議」，要求駕駛人道歉。立法院交通委員會今上午審議預算時，即有多名立委要求交通部提案修法，提高惡意逼車的罰則。

對此，交通部長林佳龍也在席間表態，強調車輛就像武器，這可以把它視為「全民公敵」，自己很支持提高罰則，應該要嚴懲，會要求相關單位研議。

廿九歲鄭姓男子廿六日下午三點多，騎黃牌重機沿台八八線潮州往高雄行駛，在快速道路十七點二公里處遭四十一歲蔡男駕小貨車逼車，並從路肩超車側撞，鄭倒地翻滾三圈、身上多處擦傷。

後方民眾事後將行車記錄器畫面上網，水產行官網卻貼文反駁「是重機不讓路，不是我們逼他車」引起撻伐，網路有人號召至水產行「買水產」，蔡姓業者改口道歉，但未能平息怒火。

實際上，惡意逼車、蛇行案件層出不窮。根據交通部統計，2017年至2019年間，光是惡意逼車就有807件、擋車1450件。

立委李昆澤表示，交通部110年度有關「道路交通安全」預算編列3億餘元，其用途為道路交通安全工作督導與查核、加強道路交通秩序整頓及行車安全、強化全民路權與用路安全觀念等促進交通安全的相關作為，然近日惡意逼車、蛇行等危險駕駛情形頻傳，已嚴重影響用路人通行安全。

李昆澤表示，交通部應針對相關行為研議加強改善作為，因此相關「道路交通安全」預算編列2億7954萬5千元，應予凍結十分之一，待交通部於1個月內就事如何改善惡意逼車、蛇行等危險駕駛行為及相關法制教育的加強宣導提出報告後，始得動支。

立委邱顯智強調，像日本相關罰則都比台灣重很多，因為日本人把這樣子的行為視為「行動兇器」，要求交通部研議提高罰則；此外，刑法也有妨礙公眾往來安全罪，換句話說刑法是有規範的，往後若有類似行為，應該要考慮移送。

立委魯明哲則說，這是「交通霸凌」，不只是汽車對機車，也可能是聯結車對汽車、大貨車對小貨車等，這是一種交通工具欺壓行為，應該要研究怎麼提高罰則。

此外，立委洪孟楷也提到，交通部有一個「交通安全熊平安」的臉書粉絲團，應該是要來宣傳道路安全，但臉書貼文幾乎都沒有提到相關資訊，反倒是一直在轉發地方政府的旅遊活動，且大多還是民進黨執政下的桃園、高雄市政府的旅遊活動，按讚數更不用說了，要求交通部應該要改進。

林佳龍表示，車輛就像是「武器」，應該要從生命教育開始落實，不然再多的努力都沒有用。

林佳龍也提到，惡意逼車不僅是被逼車的人，以及逼車的人會受到影響，有些事故也可能傷及第三人，應該把它視為「全民公敵」，自己支持要嚴懲，會要求相關單位針對道安條例修法積極研議，加重罰則。

重機 林佳龍 日本

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