「痛痛女孩」民團籲本土研究 國健署：明年中有結果

國內「痛痛女孩」第二例、女學生Sharon施打HPV疫苗後出現身體疼痛，向衛福部申請受害救濟被駁興訟，台北高等行政法院日前判女學生敗訴。台灣女人連線指出，該案正準備上訴，並偕民進黨立委林淑芬舉行記者會，呼籲政府應落實針對不良反應個案的本土研究。對此，國健署代表表示，已有本土研究的計畫，結果將於明年年中出爐。

台灣女人連線，與林淑芬今聯合舉行「她們本來就有病？HPV疫苗不良反應個案」記者會。台灣女人連線表示，女孩在沒有病史，同時健康的狀況下，接種HPV疫苗後不久出現嚴重疼痛狀況，後確診為幼年型類風濕關節炎，在時序上很難排除接種與疾病的關聯，但9月10日HPV疫苗不良反應事件受害者敗訴，對於受害者家屬和家庭都是巨大的打擊。

台灣女人連線指出，自2016年Bella的事件被媒體披露之後，他們陸續接獲18位接種HPV疫苗後發生不良反應的個案，其中15人診斷為自體免疫疾病，有8人與Bella有相似的經歷及診斷，目前共有9件個案申請救濟，其中5件遭到駁回，2案予以救濟，2案審議中。而在被駁回的案例中，一案勝訴，但衛福部執意上訴；一案一審敗訴，準備上訴，另外2案正在一審程序中。

台灣女人連線批評，衛福部不予救濟的結論，所引用的研究有問題，除了研究限制已註明「此研究的對象為歐、美人，其結論不能應用於亞洲、非洲人身上」，另一研究的研究經費則來自藥廠，研究者或者在藥廠工作，或得到藥廠研究經費者支持持有藥廠股份，有嚴重的利益衝突，甚至其研究比較的是HPV疫苗和B肝疫苗，難作為「疫苗不會增加幼兒型類風濕關節炎風險」的依據。

台灣女人連線提出兩大呼籲，包括政府應落實承諾，進行不良反應的本土研究，同時未來在施打HPV疫苗前，讓家長充分了解同意書的內涵，若在接種後有不良反應，應盡快向衛生單位通報。

衛福部國民健康署代表則回應表示，已委託「智醫海量數據公司」進行本土研究，預估明年6、7月會有結果。