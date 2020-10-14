紫丁香婦女培力課程 『後疫時代–助人亦自助』

紫丁香婦幼關懷協會今(2020)年11月4日、11日、18日連續三個周三下午13:30〜17:10舉辦一系列培力課程活動，長期以來關懷會員及民眾身、心健康的紫丁香婦幼關懷協會特別舉辦「後疫時代－助人亦自助」系列課程，邀請學者幫助大家在疫情中自助、助人！

紫丁香婦幼關懷協會理事長陳淑珠表示，疫情延燒至今讓照顧家庭的女性朋友們更是責任重大，女性在家庭生活中扮演著極為重要的角色，是每位家庭成員健康的守護者、把關者！她接續說道：新冠肺炎疫情肆虐，除了威脅健康，也讓許多家庭的生活弄得大亂，除了擔心家中長輩和孩子的健康外，特別是有未成年子女的家長，還要為家人四處張羅防疫用品、打聽資訊，相當辛苦。

長期關注公益的紫丁香婦幼關懷協會，為幫助大家共同渡過疫情，特別舉辦一系列培力研習課程，首周（11/4）將由工研院產業科技國際策略發展所張慈映組長與靜宜大學社會工作與兒童少年福利學系助理教授李依臻老師講述長照新趨勢，以及榮新診所李婉萍營養師教導大家如何在營養上自我關照。

第二周（11/11）中華民國婦女會施麗卿秘書長和大家聊聊芳香療癒、精油按摩與調製，Fit Collective資深健身教練陳泓志帶大家做居家自我保健暨運動傷害防護，這次活動也特別邀請台灣商業聯合總會張平沼理事長與大家一起省思後疫情階段的社會型態、產業樣貌及人際網絡的改變。

第三周（11/18）則參訪社會創新實驗中心，實地了解如何透過數位科技的運用，協助認識後疫情的因應趨勢，迎接防疫新生活。

這次課程完全免費！並邀下列單位：泛太平洋暨東南亞婦女協會中華民國分會、財團法人富喬文化藝術基金會、財團法人燿華文教基金會、中華民國婦女會、靜宜大學校友總會等共同協辦，歡迎關心疫情的朋友們以及對本課程有興趣者一齊報名參加。

授課地點：台北市民生東路一段54號6樓，洽詢電話：02-27320386分機201陳秘書、206李秘書。報名訊息