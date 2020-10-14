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自來水源看人臉色 水情吃緊彰化採兩時段減壓供水

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣從今天起，進入第一階段減壓供水，水公司第11區管理處針對管線末端及高地區用戶，規畫臨時加水站及水車調度。本報資料照片
彰化縣從今天起，進入第一階段減壓供水，水公司第11區管理處針對管線末端及高地區用戶，規畫臨時加水站及水車調度。本報資料照片

今年罕見56年來，在豐水期沒有颱風侵台，造成降雨不如預期，經濟部為提前部署決定從今天（14日）起，桃園、新竹、苗栗、台中地區調整為減壓供水的黃燈，彰化縣因為水源不足，主要水源又來自台中地區，更是首當其衝，台水第11區管理處處長曾良琳表示，除採調度機制因應外，彰化地區將採兩時段減壓供水，對用戶影響不大，但仍希望節約用水。

曾良琳表示，今年因為新冠肺炎疫情影響，雖少部分產業用水量銳減，但彰化地區的民生用水卻逆勢成長3.52%，也使得11區處供水負擔異常沉重，可能原因是彰化縣境內鄉村地區山泉水及地下水使用普遍，多數民眾家中兼具兩種供水系統，當豐水期時多使用地下水及山泉水，但如果地下水或山泉水不如預期，則用自來水會增加，加上疫情影響民眾勤洗手，防疫用水也有所成長。

彰化縣每天供水40.5萬噸，其中北彰化有8萬噸來自台中，南彰則有5萬噸來自雲林湖山水庫，其餘則是自有水源。曾良琳說，目前水情吃緊，是從綠燈進入黃燈，也就是減壓供水，尤其是針對主要水源來自台中的彰化市，雖然供水量不變，仍維持以往的兩時段減壓供水，也就是下午12時30分到4時30分，夜間則從10時30分到清晨5時。

曾良琳表示，面對供水吃緊，如果負責供應大台中及北彰化地區用水，鯉魚潭水庫未能有效進水，接著將進入枯水期，供水將會更加嚴峻。水公司將調度供水因應，也針對管線末端及高地區用戶，規畫臨時加水站及水車調度，但更重要的民眾要節約用水， 減少非必要性的自來水使用如洗車或沖洗外牆道路等，平時也建議換裝省水馬桶、盆浴改淋浴等，並儲水備用。

彰化地區轄內無水庫，民眾也反對鑿井，因此長期仰賴其他縣市支援用水，原本就屬於供水艱困地區，一旦面臨缺水都首當其衝，曾良琳說，水公司除了持續開發伏流水，目前每天已供水1萬噸足供彰化市東區使用，同時也積極尋覓其他水源，但要真正解決，仍須預定2024年供水的鳥嘴潭水庫。

曾良琳為了供水問題，曾拜訪彰化市長林世賢，林世賢表示，除鼓勵水公司取用伏流水源外，也會協助水公司利用市有地或公有地鑿井，以解決燃眉之急，而在鳥嘴潭水庫在2014年供水前，鑿井只使用兩年即可封掉，民眾不要過度擔心。

彰化縣從今天起，進入第一階段減壓供水，水公司第11區管理處呼籲用戶儲水備用，並節約用水。記者劉明岩／攝影
彰化縣從今天起，進入第一階段減壓供水，水公司第11區管理處呼籲用戶儲水備用，並節約用水。記者劉明岩／攝影
彰化縣從今天起，進入第一階段減壓供水，水公司第11區管理處呼籲用戶儲水備用，並節約用水。記者劉明岩／攝影
彰化縣從今天起，進入第一階段減壓供水，水公司第11區管理處呼籲用戶儲水備用，並節約用水。記者劉明岩／攝影
彰化縣從今天起，進入第一階段減壓供水，水公司第11區管理處積極調度水源，圖為水公司在貓羅溪開鑿的伏流水井，目前每天已供應彰化市東區1萬噸用水。照片／水公司提供
彰化縣從今天起，進入第一階段減壓供水，水公司第11區管理處積極調度水源，圖為水公司在貓羅溪開鑿的伏流水井，目前每天已供應彰化市東區1萬噸用水。照片／水公司提供

水庫 地下水

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