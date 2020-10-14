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真的缺水嗎？全台水庫一次報你知 這水庫兩天後恐缺水

聯合新聞網 / 綜合報導
彰化縣從今天起，進入第一階段減壓供水，水公司第11區管理處積極調度水源，圖為水公司在貓羅溪開鑿的伏流水井，目前每天已供應彰化市東區1萬噸用水。照片／水公司提供
彰化縣從今天起，進入第一階段減壓供水，水公司第11區管理處積極調度水源，圖為水公司在貓羅溪開鑿的伏流水井，目前每天已供應彰化市東區1萬噸用水。照片／水公司提供

苗栗縣水情14日亮黃燈，明德水庫上游庫底乾涸，長出大片草原。記者范榮達／攝影
苗栗縣水情14日亮黃燈，明德水庫上游庫底乾涸，長出大片草原。記者范榮達／攝影

今年截至目前共有16個颱風形成，不過都沒有侵台。颱風過家門不入，連帶讓水庫無法進帳，恐引發缺水危機。經濟部長王美花今（14）日表示，今年可能將是有歷史紀錄以來，降雨最少的一年，盤點全台水庫狀況，全台有七水庫蓄水量在五成以下。

圖擷自台灣水庫即時水情網站
圖擷自台灣水庫即時水情網站

台灣水庫即時水情網站，提供全國水庫即時水情蓄水量比例圖，並換算預測剩餘天數，各個水庫的存量顯示，負責中彰地區主要水源的石岡壩缺水最嚴重，若不下雨，恐在兩天後面臨缺水危機。但主要供應南部地區的幾個水庫，目前的水庫存量相當充足，南部民眾可不用擔心會限水

圖擷自台灣水庫即時水情網站
圖擷自台灣水庫即時水情網站

全台水庫的即時水情如下表。截至今(14)日中午12點為止，目前最為告急的水庫及區域為台中石岡壩水庫，預測在兩天內恐面臨缺水危機，此外，包括南投霧社水庫及苗栗明德水庫預料也將在十幾天後缺水。

截至今(14)日中午12點為止，全台恐將面臨缺水的水庫排行榜。製表/聯合新聞網
截至今(14)日中午12點為止，全台恐將面臨缺水的水庫排行榜。製表/聯合新聞網

綜觀全台水庫情形，以南部的水庫較不缺水。包括雲林、彰化、嘉義的湖山水庫、高雄阿公店水庫、台南、高雄南化水庫等，含水量均在98%以上，南部民眾可不用過度擔心會缺水。大台北的主要水源翡翠水庫也都還有54.5%。

截至今(14)日中午12點為止，全台存量充足的水庫排行榜。製表/聯合新聞網
截至今(14)日中午12點為止，全台存量充足的水庫排行榜。製表/聯合新聞網

經濟部今（14日）起將桃園、新竹、苗栗、台中地區調整為減壓供水的黃燈，彰化縣因為水源不足，主要水源又來自台中地區，更是首當其衝，彰化地區將採兩時段減壓供水，對用戶影響不大，但仍希望節約用水。

全國供水情勢(枯旱預警)圖，藍色部份為無預警地區。圖片來源：中央氣象局
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限水

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