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長輩水腦症失憶、常跌倒 醫：易誤認退化失智延誤就醫

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
長安醫院神經外科主任朱彥澤醫師指出，水腦症是指腦脊髓液不正常蓄積在腦部，當腦脊髓液產生過多、吸收太少，或循環流動受阻，便會造成水腦症，是神經外科常見的疾病，好發在70歲以上的長者。圖／長安醫院提供
長安醫院神經外科主任朱彥澤醫師指出，水腦症是指腦脊髓液不正常蓄積在腦部，當腦脊髓液產生過多、吸收太少，或循環流動受阻，便會造成水腦症，是神經外科常見的疾病，好發在70歲以上的長者。圖／長安醫院提供

1名76歲婦人半年來經常跌倒、記憶力和反應變差，醫師為她轉神經外科進一步檢查，發現她罹患了水腦症，經施以｢腰椎腹膜腔引流」手術治療，才讓她恢復正常，目前復元良好。

醫師提醒，水腦症與失智症都好發於老年人，但兩者明顯不同。水腦引起的症狀是突然能力的下降，失智卻是長期累積，而且水腦症可以治癒。家中若有長輩，近3個月至半年有出現類似失智、失禁或步態不穩的現象，應盡速至神經內外科就醫。

長安醫院神經外科主任朱彥澤醫師指出，水腦症是指腦脊髓液不正常蓄積在腦部，當腦脊髓液產生過多、吸收太少，或循環流動受阻，便會造成水腦症，影響腦部功能，進而出現步履不穩、失憶等症狀，是神經外科常見的疾病，好發在70歲以上的長者。

主要症狀以步態不穩最為明顯，其次為記憶力衰退，後期還會出現大小便失禁，這3個典型症狀容易讓家人誤以為是正常老化而忽略。這名婦人半年來就是反覆跌倒、容易忘東忘西，家人以為是年紀大功能退化造成，還因而延誤就醫，後來經醫師檢查才發現是罹患水腦症。

朱彥澤說，新的腰椎腹膜腔引流手術從腰椎脊膜腔置入引流管，不像傳統手術的開腦風險，手術時間短、傷口小，且大幅降低併發症、感染與出血的機率，並大幅提升手術安全性。

婦人在接受引流手術後第3天，就從原本幾乎整天臥床，進步到能自行坐起吃便當，連走路家人也不擔心她會跌倒 ，術後復原狀況良好。

手術 醫師 失智症

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