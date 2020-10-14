北北基七縣市豪、大雨特報 未來一周東北風影響多雨

受到東北風及颱風外圍環流影響，易有短時強降雨，氣象局表示，今花蓮縣有局部大雨或豪雨發生的機率，宜蘭、台東地區、恆春半島、基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率；連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪處請慎防淹水。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮則在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，第16號颱風「南卡」的中心剛通過海南島，繼續朝越南北部前進；菲律賓東方的擾動亦已增強為「熱帶低壓」，朝菲律賓中部前進。

吳德榮說，根據歐、美模式模擬，周四至周六（15至17日)此一「熱帶低壓」進入南海後，持續向越南中部前進，亦有發展成颱風的機率，但距離台灣更遙遠、無影響。未來一周東北風迎風面易降雨，背風面晴朗穩定。迎風面的範圍則視水氣量的多寡略有變化，當水氣較多時，擴及桃園以北及東半部，當水氣較少時，則僅包括東半部及北部山區。

吳德榮表示，今白天起至周五白天，東北風水氣漸減少，北海岸、北部山區及東半部有局部短暫雨，大台北東側平地偶飄零星小雨；桃園以南則是晴朗穩定的天氣。北台灣白天舒適至微熱，其他地區白天熱，各地早晚偏涼；今日各地平地氣溫如下：北部22至29度、中部22至34度、南部23至34度、東部21至34度。

吳德榮說，周五晚起至周六，東北風水氣漸增，桃園以北及東半部有局部短暫雨，氣溫略降、北台稍轉涼；新竹以南仍為多雲時晴的天氣。下周日(18日)東北風水氣略減少，大台北及東半部仍有局部短暫雨的機率，氣溫略升，桃園以南則是晴朗穩定的天氣。下周一、二(19、20日)東北風水氣略增，桃園以北及東半部有局部短暫雨，氣溫略降，新竹以南則是多雲時晴的天氣。