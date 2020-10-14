3年5.15億元清淤、維護 全國水庫總體淤積率不降反升

水情吃緊，桃竹苗中供水區預計今起夜間減壓供水，此時也是水庫清淤關鍵期。但立院預算中心發現，政府自2017年至去年底共投入近5.15億元清淤、設施更新，但三年下來全國整體水庫平均淤積率不降反升。

國民黨立委謝衣鳯表示，水利署今年度清淤量比前一年高，卻沒辦法降低水庫淤積率，代表中南部水庫與河川治理，仍須大筆預算，但行政院在這次前瞻預算卻反其道大砍水環境經費，執政黨應正視民生用水、生態等水環境建設。

因應台灣水資源匱乏問題，政府在全國興建95座水庫，其中除14座為水利署直轄以水資源作業基金管理維護，其餘81座水庫則以自籌經費或水利署「蓄水建造物更新及改善計畫」補助清淤維護。

但預算中心發現，水利署「蓄水建造物更新及改善計畫」自2017年起至去年底已經投入約5.15億元推動水庫設施更新、庫區清淤、蓄水範圍與集水區保育工作，清淤至今持續進行。

但水利署統計，至今年8月底止，全國整體水庫淤積率達29.59%，與2015年底統計的百分之29.2%相比，不降反升。

預算中心表示，2019年度整體水庫清淤量達1205.28萬立方公尺，雖較2018年度的961.36萬立方公尺增加，但仍低於平均年淤積量1823.29萬立方公尺，清淤成效與效率應再更強化。

預算中心表示，在水利署列管的13座重要民生水庫，平均淤積率更達36.28%，其中霧社水庫淤積率達74.8%，相當於整座水庫已淤積掉四分之三；白河水庫淤積率59.67%，等於六成水庫容淤積堆砂。

此外，烏山頭水庫淤積率達48.1%，也形同半座水庫裝砂。南化水庫淤積率達42.55%，名列淤積率第四嚴重民生水庫。平均年淤積量中，以曾文水庫最嚴重，一年淤積640.94萬立方公尺，南化、石門居次。