非食品塑膠容器再生料至少25% 環保署不排除法制化

國內塑膠包裝量占整體塑膠製品約25%，平均每年消耗約60萬公噸，材質以PE、PP、PET等為大宗。環保署今天串連業者以自願性方式推動再生塑膠使用，邀集聯合利華、耐斯企業、花王、綠藤生機等國內清潔製品知名品牌業者，以及容器製造商有美、永裕塑膠及回收再利用商宏恩塑膠，宣告於2025年非食品級塑膠容器再生料摻配量達25%，未來也不排除法制化。

環保署廢棄物管理處副處長劉瑞祥表示，擬推動適用國內塑膠產業可推行的驗證制度，同時配合對品牌商與容器製造業進行追蹤查驗，以確保塑膠再生料品質及來源，預計明年下半年將推出標章，標示產品所使用的再生料比例，讓民眾多一種消費選擇。

劉瑞祥說，會推動一段時間，若產業跟民眾都能接受，使用再生料比例的措施將考慮法制化。目前會先以鼓勵方式進行，包括綠色採購、全民綠生活等，都會先考慮有再生料的商品。