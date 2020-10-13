國產雞泡漂白水？農委會：國外也有用 擬訂餘氯容許量

今天有媒體報導，台灣36年前引進禽肉電宰設備以來，業者多數採用美國習慣，在冰水中添加次氯酸納（俗稱漂白水）殺菌，可能有食安疑慮。農委會晚間臨時舉辦記者會表示，目前台灣屠宰場並無明定含氯消毒劑使用規範，但許多國家允許使用含氯消毒劑，目前也在進行研究計畫，將請衛福部訂定家禽屠體的餘氯安全容許量。

農委會副主委黃金城表示，媒體報導跟實際狀況有誤差，可能導致消費者誤會並影響產業，擔心明天雞價崩盤才及時澄清。農委會也出示各國資料，為降低屠宰場屠體微生物汙染，CODEX、WHO、日本、加拿大、澳洲、紐西蘭皆允許在屠宰場使用含氯消毒劑清洗屠體，其中日本使用次氯酸鈉濃度規定200pm以下，台灣衛福部食品用洗滌劑衛生標準則限定在50ppm以下。

但並非所有國家都允許肉類使用含氯洗劑，根據媒體報導，歐盟23年前就因為食安考量，禁止含氯洗劑用在屠體上，只能用清水、冷空氣清洗，英國知名超市甚至宣布永不販售氯洗雞肉。針對歐盟作法，農委會表示，還在收集相關資料。

另外，台北市家禽批發市場洗劑也未使用次氯酸水，而是使用符合水質規範的自來水。黃金城說，家禽從屠宰到送上肉攤要經歷很長一段時間，甚至要販售到中午，會有細菌孳生的疑慮，因此仍建議使用含氯消毒劑，但若屠宰過程可以完善區隔，確定不會有交叉汙染、內臟破裂、腸子切斷導致糞便溢出等問題，屠宰場確實可以不需要使用含氯消毒劑。

黃金城解釋，家禽屠宰有一定程序，從吊掛、電昏、割喉放血、燙毛到屠後檢查時，必須要清洗冷卻，因屠體先前曾遭熱水燙毛導致溫度較高，必須清潔冷卻，在這過程中使用含氯消毒劑，濃度應該依照衛福部50ppm以下規定。

但我國屠宰場並未明訂使用含氯洗劑規範，如何確保業者使用時不會超過50ppm？黃金城坦言，過去沒有抽驗，不過近期已經完成全國114個屠宰場各抽驗一次，結果雞胸肉、雞腿肉、雞翅跟皮膚等四品項，餘氯都低於1ppm，符合2017年訂定的生魚片、截切蔬菜的餘氯安全容許量，未來可據此請衛福部訂定屠體餘氯標準，且台灣自來水本身就有餘氯1ppm。

黃金城強調，明天開始將確實要求每個屠宰場的駐場獸醫師，針對次氯酸納使用規範，確實按照50ppm以下濃度規範。

防檢局表示，屠宰作業中，難免受到畜禽體表及腸道的沙門氏桿菌、彎曲菌及李斯特菌等食媒性微生物汙染，造成生鮮肉品保鮮期限縮短及影響食肉安全，考量效果後，多數屠宰場會使用含氯消毒劑在冷水槽，作為屠宰作業流程維持低汙染程度的重要手段。