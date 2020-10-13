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台鐵留基隆站？林右昌閃躲批廢站假議題林佳龍話藏玄機

聯合報 / 記者曹悅華侯俐安／台北即時報導
興建基隆輕軌恐讓基隆火車站面臨「消失」危機，在基隆引發話題。聯合報系資料照
興建基隆輕軌恐讓基隆火車站面臨「消失」危機，在基隆引發話題。聯合報系資料照

交通部長林佳龍今偕北北基三首長召開「北北基軌道路網政策溝通平台」起始會議，會中取得共識，基隆輕軌將升級基隆捷運，並敲定台北端點為南港，至於八堵後進入基隆的路線則仍須討論。面對基隆車站是否保留台鐵，基隆市長林右昌反批是假議題，未正面表態。林佳龍則說仍待凝聚地方共識，話中藏玄機。

興建基隆輕軌恐讓基隆火車站面臨消失危機，今天面對媒體詢問，基隆輕軌興建後是否要台鐵讓道，或採土地徵收或拆遷另覓路線，林右昌仍未正面回應。記者會後媒體再度追問，他聽到「市長」兩字一度停下腳步，媒體進一步詢問是否表態、還堅持台鐵要進基隆嗎？他則不發一語隨即搭乘電梯離開。

林右昌在共識說明記者會上表示，今天最開心的是自己，基隆捷運已經討論爭取30年，今天是30年來最大進展跟突破，基隆捷運系統提升成中運量，台北端端點是跟南港車站創接，並且採地下化規畫，也是一直以來的主張。在林佳龍主動積極協調下，三個城市站在國土規劃還有大台北首都圈，整個捷運路網最妥善規劃，很不簡單。基隆好新北好台北更好、雙北好基隆也一定好，彼此是共同體，政府資源做最有效運用。基隆捷運跟民生汐止線整合，是個很好結果。

林右昌也說，南港是台北市未來十年最好發展跟區域廊帶，北流、生技園區等民間開發案，未來十年如火如荼展開，基隆捷運不單是過去通勤思維，而是大台北都會區產業廊帶往基隆跟汐止方向延伸，擴大台北都會能量，有正面助益。基隆捷運在南港端，綜合規劃考慮轉成便利性，愈靠近南港車站愈好。

至於基隆端，林右昌說鐵道局還在努力幾個方案評估，希望未來宗和規畫能夠納入都市縫合跟都市設計理念，把兩個平交道跟兩個陸橋做妥適考量跟處理，把被切割的空間未來有機會縫合。拋開成市邊界，站在國土做規畫。

至於台鐵基隆車站存廢問題，林右昌說，基隆捷運爭取30年，地方上討論20、30年，經過好幾任總統跟市長，是成熟跟需要的想法。基隆車站是假議題，從來沒說要拆、要廢。有人發起保衛基隆車站跟台鐵，是很奇怪行為。

林佳龍則說，車站絕對會在，上面跑的軌道車種或系統，是後續持續由地方討論跟凝聚共識，鐵道局提供技術性紙指導跟共識。這並非交通路線選擇，是整個首都圈擴大。能夠納入基隆輕軌會變成首都圈整合很重要部分。

基隆輕軌 捷運 林右昌

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