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台鐵汐科站月台進出超恐怖 雙捷匯聚盼別複製通勤惡夢

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
台鐵汐止站上班時段常見「超恐怖的上班部隊」，大批通勤族排在狹長的月台等待出站。圖／讀者提供
台鐵汐止站上班時段常見「超恐怖的上班部隊」，大批通勤族排在狹長的月台等待出站。圖／讀者提供

台鐵汐科站超長又窄的月台設計，上班時刻經常出現網友眼中「超恐怖的上班部隊」。未來北捷、基捷和台鐵匯集汐科站，進出站乘客會更多，在地議員要求中央要有魄力，「站體做大一點」，連通道、出入口更要妥善設計，一次到位，否則可能加倍複製台鐵惡夢，帶來更大的災難。

交通部長林佳龍今天邀台北、新北、基隆市長，召開「北北基軌道路網政策溝通平台」起始會議，決定基隆輕軌將提升為中運量捷運系統，與北捷民汐線在汐科站共構、共軌，會不會複製台鐵汐科站亂象引發關注。

一名網友9月4日在臉書「汐止集團」，上傳汐科站乘客在狹長月台排隊緩慢出站照片，貼文「超恐怖的上班部隊」。他說，通勤族大排長龍緩步前進，除了擔心上班會遲到，因為汐科是小站，自強號不停靠，他曾在月台遇到時速可能達100公里的普悠瑪號急駛而過，風壓非常大，很可怕。

超恐怖的上班部隊貼文有2000多人按讚，並有上百則留言。網友回應這種設計讓人無言、出月台真的是折磨、聯想到工蟻、每次跟著走就有一種在戰後行軍的感覺、那天有人摔下去才會被重視，現在繼續忍耐吧。還有人說「為什麼不鋪設輸送設備，像機場那樣」， 夏天不用一早就汗流到像下雨一樣去上班。

新北市議員白珮茹說，就她了解台鐵汐科站是因第3軌工程包商出狀況，加上其他因素干擾「亂改、亂畫」，才會變成畸型車站。趁著興建北捷、基捷在汐科設站，台鐵應恢復汐科站原設計，終結亂象。

市議員張錦豪認為，汐科站多了捷運路網，興建連通道接台鐵汐科站，如果設計得當，有助通勤族分流，汐止民眾前往台北、基隆也多了一種選擇。基捷未來除了通往南港站，如果也能設計開往東湖站，交通更便利。

「要一次做好，不要濫竽充數」，市議員周雅玲認為，北捷、基捷車站腹地要大一點，出入口選址也要符合乘客使用慣性，甚至可規畫共構宅帶動周邊開發，就是不要讓人再繞道，複製第二個台鐵汐科站。

市議員廖先翔也希望汐科捷運車站不要犯台鐵犯過的錯誤，計畫核定後可納入私有地規畫，發揮最大效益。至於台鐵汐科站亂象，汐科站現有多處出入口，鐵路局以安全理由封住，如果在捷運興建前開放，亂象就可望化解。

台鐵 基隆輕軌

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