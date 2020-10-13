汐民線改名汐東線 新北再爭高鐵平溪站

交通部今邀集台北市、新北市及基隆市政府，召開「北北基軌道路網政策溝通平台」，協商已獲共識「基隆捷運與汐止到東湖段（汐東捷運）」，另高鐵也延伸到宜蘭，新北捷運局指出，建議高鐵延伸部分將增設平溪站納入評估。

汐民線說2002年開始規劃，由台北市捷運工程局擔任主管機關，2009年環評通過新北市段第一期路廊，交通部修正捷運審查要點規定，2011年12月19日可行性研究於獲行政院核定，但等待18年仍未有明確動工時間。

新北市長侯友宜指出，基隆捷運與汐止民生線汐止至東湖段（汐東捷運）於大同路平行路段，與基隆捷運整合，新北市讓出大同路路廊，可解決大同路重疊2個軌道系統為1個，同時讓基隆捷運共用社后機廠，未來沒有汐止民生線改為「汐東捷運」。

新北捷運局長李政安說，汐東捷運環評已通過，若併入基隆捷運的綜合規劃，預計今年底送審中央，有機會明年可動工，其進度會比過去汐止民生線還要快速，完工時程也會因此縮短。

侯友宜也表示，高鐵延伸到宜蘭會經過平溪支線，希望平溪站能跟高鐵共用車站，詳細綜合規劃還在規劃當中，但會納入小組評估，這對東北角觀光、城鄉發展有很大幫助，會帶動區域性的發展，不過他也尊重專業的評估。