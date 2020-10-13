台鐵火車續進基隆縱貫線起點免搬家 基隆捷運先到八堵

交通部長林佳龍今天下午邀集北北基首長柯文哲、侯友宜及林右昌，針對北北基軌道路網進行政策溝通。確認基隆輕軌升格為捷運中運量，基隆捷運基隆端先到八堵段，至於八堵到基隆段會持續規劃方案與基市府討論。台鐵部分並沒有太大變動，也就是說，台鐵暫時照舊進基隆火車站，台鐵縱貫線基隆端起點目前還不用搬家。

今天宣布的結論，基隆捷運基隆端到八堵段，至於八堵到基隆段會持續規劃方案與基市府討論。據相關人士指出，因為捷運先只規畫到八堵，也就是說，八堵到基隆站間暫時並沒有讓道捷運的問題，火車繼續行駛並沒有變動。