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台鐵火車續進基隆縱貫線起點免搬家 基隆捷運先到八堵
交通部長林佳龍今天下午邀集北北基首長柯文哲、侯友宜及林右昌，針對北北基軌道路網進行政策溝通。確認基隆輕軌升格為捷運中運量，基隆捷運基隆端先到八堵段，至於八堵到基隆段會持續規劃方案與基市府討論。台鐵部分並沒有太大變動，也就是說，台鐵暫時照舊進基隆火車站，台鐵縱貫線基隆端起點目前還不用搬家。
今天宣布的結論，基隆捷運基隆端到八堵段，至於八堵到基隆段會持續規劃方案與基市府討論。據相關人士指出，因為捷運先只規畫到八堵，也就是說，八堵到基隆站間暫時並沒有讓道捷運的問題，火車繼續行駛並沒有變動。
由於交通部原來規畫基隆輕軌完工後，台鐵八堵和基隆站間，要讓道給基隆輕軌，火車將不進基隆火車站，此方案引發基隆人「炸鍋」，認為對原來搭火車的通勤族影響太大，市長林右昌及立委蔡適應也都不認同，認為不是最佳方案，藍營民代昨天揚言如果台鐵不進基隆站要去交通部抗議。
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