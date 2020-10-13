登革熱再添一例 初判三峽感染

新北市再增一例登革熱病例，三峽一名50歲男子於7日出現發燒、關節骨頭痛、肌肉痛、噁心腹瀉等症狀，男子2度就醫後返家，但症狀沒有消退，10日再度就醫，經過快篩後呈陽性反應。

新北市衛生局表示，這名個案住在三峽，主要活動地點為住家、工作地點、及住家附近的菜園旁，研判應是在三峽感染，感染源仍待釐清，這名男子症狀目前已逐漸趨緩，在家休養中。

衛生局長陳潤秋指出，市府已派人至個案住家周邊半徑200公尺噴消與孳清作業，並安排個案住家周圍半徑50公尺逐戶入內進行噴消孳清與擴大疫情調查及健康監測，且同步執行第一次區塊防治計畫，針對嘉添里、大埔里、正義街、白雞路沿線進行預防性噴消，並密切監測疫情發展，隨時調整防治策略。