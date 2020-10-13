花蓮溫泉專車增2日遊 下月21日啟動

花蓮有兩大溫泉區「瑞穗溫泉」、「安通溫泉」吸引遊客泡湯，花蓮縣政府推出的「花蓮溫泉專車」將在11月21日上路，今起開放預約報名。今年新增2日遊行程，行經海岸北回歸線，石門與班哨角、石梯坪等景點，隔天自台11線返回市區，欣賞沿途海景。

縣府觀光處代理處長張志翔表示，去年溫泉專車1日遊開放預約報名不到2周，1300個名額就已額滿，因此縣府再加碼660個名額。今年縣府再與花蓮縣觀光協會及導遊領隊協會合作，提供瑞穗、玉里安通2條路線，並特別推出2日遊行程。

張志翔說，1日遊每天發車，只要8人就可成行，提供隨車專業導覽、午餐及保險，每人只要699元。2日遊溫泉區住宿行程，瑞穗線每人2500元、玉里線3000元，停靠多達19處據點，先試水溫舉辦4梯次，提供遊客食宿遊購行最完整的旅遊體驗。

2日遊行程，第1天晚上夜宿溫泉會館，隔天將行經海岸北回歸線，石門與班哨角、石梯坪、香蕉絲工坊、天空步道等。

為推廣花蓮冬季旅遊和溫泉，觀光處打造兩大溫泉區成為夜間漫步好景點，此次太平洋溫泉季活動以「英雄美人」為主軸，邀請遊客體驗「瑞穗鋼鐵英雄湯」及「安通水嫩美人湯」，建置特色光影展區，打造沿街浪漫光廊，11月21日活動首日更結合「2020太平洋fali fali音樂節」，於瑞穗開幕，讓冬季花蓮溫泉區愈夜愈美麗。

花蓮兩大溫泉區各有特色，「瑞穗溫泉」泉質為碳酸鹽泉，富含鐵、鋇等礦物質，當泉水中的鐵質遇到空氣氧化後，會在水面形成一層略帶鐵鏽味的黃濁色結晶物，有黃金之湯的美名，也被稱為「生男之泉」、「英雄湯」。「安通溫泉」位於花蓮縣玉里鎮安通溪畔，泉水近乎透明為弱鹼性的「硫酸鹽泉」，浸泡後皮膚角質層滑潤，因此又稱「美人湯」。

溫泉專車套裝式行程詳細資訊請見花蓮觀光資訊網或洽花蓮溫泉專車專線（03）8466898。