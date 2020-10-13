失智協會推專線 最多人打來問「這三題」

失智者的病程常讓家屬在照顧上負擔沈重，台灣失智症協會和衛福部長照司合作，提供失智關懷專線電話，當家屬或是失智者本人需要尋找相關資源時即可來電求助；失智症協會秘書長湯麗玉說，最常接到的問題有三類，分別是活動參與、社會資源、照顧技巧。

湯麗玉表示，失智關懷專線電話開辦第12年，108年來電數約6900通，約有一半以上是家屬打來尋求協助，其中有四成是子女、一成是配偶來電。

最常見三類問題包括活動參與、社會資源、照顧技巧。湯麗玉表示，許多家屬最想知道哪裡有活動可以參加，以延緩失智退化；其次為尋求哪裡有日照中心以及老人走失怎麼辦等社會資源；再來就是失智長者常常不吃飯、不洗澡、不睡覺，許多家屬也會來電詢問照顧技巧。

湯麗玉說，許多家屬反映，失智關懷專線電話對他們而言就像是一座燈塔， 知道失智症照顧的方向在哪，也給予心理支持；甚至曾經有家屬因為照顧壓力過大想自殺，關懷專線的同仁發覺有異，再度回撥因而救回了一條生命。

另外，近年也發現失智者本人打來的通數也逐漸變多，去年約有140多通，今年到目前為止則已有150多通。湯麗玉表示，這代表台灣的失智照護正在進步，失智者有越來越多人在輕度時就被診斷出來，得以及早介入治療，延緩退化。

衛福部長照司長祝健芳表示，目前全國有95個失智共照中心，可及早發現社區失智服務對象、及早確診，將他們轉介到失智共照據點和日照中心，提供患者認知訓練或是延緩失智的活動，讓失智者家庭可及早得到資源服務，得以喘息。

現在長照司也正積極布建可提供24小時照顧的失智團屋，讓家屬可把照顧工作交給專業人員，達到「照顧不離職」的目標，減輕家屬負擔。