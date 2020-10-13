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二寶媽勇抗乳癌轉移 名醫籲：正確治療乳癌就像慢性病

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
波麗露露（左）現身說法，鼓勵年輕乳癌病友不要放棄希望。記者邱宜君／攝影
波麗露露（左）現身說法，鼓勵年輕乳癌病友不要放棄希望。記者邱宜君／攝影

今年41歲的波麗露露個性開朗，外形俏麗，看不出她過去四年經歷生死關頭。2016年她第二個寶寶剛滿一歲，重返職場才未滿一年，6月摸到右乳有硬塊，她以為是哺餵母乳的塞奶現象，加上工作育兒兩頭忙，拖了兩個月才去檢查，不料竟是乳癌第二期，原本順利安逸的家庭和工作，從此風雲變色。

好不容易捱過標靶治療和手術，去年波麗露露因為背痛就醫，醫師發現某指數異常高，疑似轉移或復發，要求全面檢查。露露說，「當場好像五雷轟頂，那天怎麼帶兒子回家都想不起來了。」後來確認癌轉移到肋骨、脊椎、肺部和腦部，腦瘤讓她連走路都不穩，幸好透過藥物度過難關，回歸正常生活，她決心要陪伴兩個寶貝走更長遠的路。

台灣乳房醫學會理事長、北榮乳房醫學中心主任曾令民表示，以前乳癌病人能存活多久，連醫師都不敢說，但現在治療很進步，都會請病人要堅強面對，就算轉移復發，只要保持好的體態、按照醫囑接受治療，乳癌很有可能變成和平共存的慢性病。

曾令民表示，年輕乳癌患者因乳房組織比較緻密，警覺性比較低，發現期別通常比較晚，初診斷為晚期的比例大約有7%。據北榮統計，七成乳癌患者年齡介於40到65歲，23.7%大於65歲，小於40歲患者雖僅佔6.5%，但有20.3%已經是晚期，以難治的管腔B1型佔35%為最多，29.6%診斷時腫瘤細胞已經高度分化，治療難度較高。

曾令民表示，卅多歲乳癌患者高達七成是荷爾蒙陽性，後續還要十年的荷爾蒙治療，治療完40多歲，生育困難，影響伴侶相處和生涯規畫，也會長期擔心復發。第一期確診者五年存活率高達九成以上，如果第三期確診，長期來看有二至三成機會復發，不過現在的病友比較幸運，不過隨著醫學進步，復發已不再可怕。

曾令民表示，現在有很多藥物，例如CDK4/6抑制劑可終止癌細胞分裂周期，無惡化存活期可從12個月延長到27到30個月；PARP抑制劑可以阻斷癌細胞進行DNA修復，達到抑癌效果，最近健保也納入給付；免疫療法也對大約四成三陰性乳癌患者有不錯的效果。

曾令民呼籲，癌友千萬別太快放棄希望，積極與主治醫師保持良好溝通，討論各項療法與藥物搭配的可能，才能有最高的機會達成適合自己的治療成果。

曾令民曾經治療一位年約32歲、懷孕31周的乳癌病人，確診就是第四期乳癌合併肝、骨轉移。病人在第32周剖腹產，然後接受化療與標靶藥物治療，罹病至今逾七年，目前仍持續服用標靶藥物、定期追蹤，生活品質與身心狀態皆維持良好，繼續陪伴孩子度過每個人生重要階段。

39歲就確診、復發後已12年的乳癌病友協會理事長黃淑芳說，年輕乳癌患者多是新婚或年輕媽媽，也是事業正起步的家庭經濟支柱，有先生、孩子、工作多頭燒，需要面對的因素比年長患者還複雜，確診隨之而來的就是擔心家庭破碎、經濟壓力、失去青春體態等多重壓力。

年輕乳癌社團「花樣女孩GoGoGo」創辦人潘怡伶說，年輕乳癌患者通常剛出社會或剛結婚，面臨很多艱難抉擇：乳房要不要重建？要不要交男友？要不要生小孩？心事重重卻感覺沒有人了解自己，因為身邊朋友都在衝刺事業，進入一個又一個人生新階段。

潘怡伶成立社團，希望讓病友感覺不孤單，看到全台灣到處都一起對抗乳癌的年輕人，一起面對治療後數十年內復發轉移的壓力。

2001年確診乳癌二期、同樣屬於「年輕型乳癌」的名導演王小棣，也經歷過這些心情。抗癌成功的王小棣與乳癌病友協會合作拍攝「小豬撲滿計畫」，改編自年輕癌友真實心聲，呈現出癌友面對失而復得的人生，慢慢體悟人生資產中最珍貴的事物其實很平凡，就是「健康、有愛的每一天」。

左起為乳癌病友波麗露露、年輕乳癌社團創辦人潘怡伶、台灣乳房醫學會理事長曾令民、乳癌病友協會理事長黃淑芳、「小豬撲滿計畫」微電影導演王小棣、演員林意箴、洪建藏。記者邱宜君／攝影
左起為乳癌病友波麗露露、年輕乳癌社團創辦人潘怡伶、台灣乳房醫學會理事長曾令民、乳癌病友協會理事長黃淑芳、「小豬撲滿計畫」微電影導演王小棣、演員林意箴、洪建藏。記者邱宜君／攝影
「小豬撲滿計畫」微電影演員洪建藏、林意箴、導演王小棣。記者邱宜君／攝影
「小豬撲滿計畫」微電影演員洪建藏、林意箴、導演王小棣。記者邱宜君／攝影

乳癌 患者

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