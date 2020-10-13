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農地違章工廠屢失火 環團籲農工分離、落實社區知情權

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今年10月11日彰化縣埔鹽鄉發生農地違章工廠大火。圖／消防員工作權益促進會提供
今年10月11日彰化縣埔鹽鄉發生農地違章工廠大火。圖／消防員工作權益促進會提供

近期農地違章工廠屢傳大火，地球公民基金會、彰化縣環境保護聯盟等環團今天發出聯合聲明，要求政府揭露農地違章工廠位置、化學物品潛在風險，未登記工廠輔導應「農工分離」，避免零星就地合法，並詳列如何解決公安、消防、食安等各領域措施，且基於社區知情權，應揭露農地工廠資訊。

去年大雅違章工廠大火就導致兩名消防員不幸殉職，引發社會痛心。今年10月11日彰化縣埔鹽鄉又發生農地違章工廠大火，外包工人從近3米高吊車墜落，左腳開放性骨折，另一名工人臉、背、胸多處2度傷燙傷。除此之外，今年中秋連假前夕，台中市烏日區距離學校不到100公尺的農地違章紙器工廠也發生大火，廠內存放大量易燃物，火勢延燒迅速，業主一家即時逃生。但

地球公民基金會、彰化縣環境保護聯盟、中台灣農用基地、環境法律人協會、台灣環境資訊協會、環境權保障基金會、綠色公民行動聯盟、消防員工作權益促進會、蠻野心足生態協會等團體今天發出新聞稿，要求落實社區知情權，政府應向人民揭露，農地違章工廠的位置、製程與使用原料、化學物品可能造成的風險，降低更嚴重的災害。

聲明指出，未登記工廠管理輔導計畫，須以農工分離為規畫原則，不應零星就地合法。也要詳列如何解決各種潛在公安、消防、農安及食安風險以及環境保護措施。另外，經濟部與地方政府應將「違章工廠存放危害物資清單」、「違章工廠依消防法規定提供搶救必要資訊」與「違章工廠管理權人名單」，同步共享至各地消防局，以利救災。

環團表示，即便是低汙染農地工廠，仍可能使用超量危險物質，此次火燒腳踏車零件鎂合金工廠，使用毒性低的鎂，卻容易產生化學反應起火爆炸，災害風險相當高。過去農地工廠火災，也有認為不是有毒物質加工的工廠，如橡膠鞋底加工、輪胎存放，在燃燒後，仍產生大量戴奧辛、硫化物等有毒物質。

現行法令開放低汙染農地違章工廠都可以就地合法，環團批評，政府如此便宜行事的做法，讓環安、農安、食安風險皆由大眾概括承受，彰化一年數十起的違章工廠火災，凸顯政府對農地工廠風險管理的無知、瀆職，惟有落實農工分區，才是解決的根本之道。

環團指出，印度波帕爾市1984年曾發生中高汙染工廠爆炸事故，民眾不知道發生大爆炸後將有毒物飄散於空氣中，在逃難路上吸進大量毒氣，爆炸72小時內超過2千人罹難，累積傷亡人數超過50萬人。基於社區知情權，政府應向人民揭露農地違章工廠所在位置與廠內製程風險，必要時甚至應進行災害事故的避難演習。

農地工廠 大火 爆炸

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