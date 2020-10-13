違法直升機除R22還有CH7機型 民航局發函警方監控拆場

陳姓男子違法駕駛R22型直升機，降落在新北市淡水區後載人起飛，轟隆巨響引起民眾關注PO網。飛行畫面曝光後，該直升機遭士林地檢署扣押，陳男訊後依違反民航法交保五50萬元。交通部民航局今表示，初步清查全台無合法申請、但有違法活動紀錄的直升機有六、七架，除了R22，可能還有義大利製的CH7等機型，已發函請警方監控及拆場。

針對直升機與超輕載具違法活動所造成的飛安威脅，民航局表示，已初步清查全台違法機具與場地，並發函警方與各地政府協助監控與拆除違法場地。呼籲玩家與業者儘速補正合法程序，民航局基於維護飛安，未來遇有違法活動，均會建議檢方從重求刑。

民航局說，上月中有架Robinson-R22直升機於淡水地區違法飛行，引發社會關注，也嚴重威脅飛航安全，上周掌握對象後，檢方迅速查扣機具並拘提違法駕駛到案。法令並未限制R22機型進口，但國內目前並無合法申請的R22直升機。

民航局飛航標準組組長林俊良指出，初步清查，全台目前沒有合法申請、但有違法活動紀錄的直升機有六、七架，中、南、東都有過通報案件。除了R22，可能還有CH7等機型；這些航空器，因為這些機型輕巧、操作簡單，因此民眾容易上手。民航局均已掌握放置地點，已發函警政署與當地警方協助監控，一有違法活動，立即蒐證，由民航局移送檢方偵辦。

超輕載具則是另一飛安威脅，林俊良表示，目前全台有五處合法起降場地，檢驗合格的航空器有62架，目前仍有效的合格操作證有229張，已經核定的合法活動空域有10處。

根據民航局清查，全台直升機有五處違法起降場域，全台超輕載具約有十處違規場地，不合格的航空器估計約20架左右。林俊良說，對這些違規場地與機具，民航局同樣已發函警政署、各地方政府與警方，除請警方協助監控，即時掌握非法活動，也請地方政府協助拆除違規場地與建物。

林俊良表示，要操作超輕載具，必須加入合法團體、考取證照，尚未取得合法資格的玩家，希望可以儘速補正程序，民航局會積極輔導與協助，也會督促這些玩家在合法空域操作與活動。

林俊良指出，希望這些違法機具儘速向民航局辦理登記並申請自用航空器，後續包括考照等程序，民航局也會積極協助與輔導。由於此類違法活動對飛安威脅極大，民航局除了積極輔導合法，未來一旦查獲違法活動，移送檢方偵辦時，也會建議檢察官於偵結起訴時，應請求法官從重量刑。