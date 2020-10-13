星宇航空飛檳城重落地 民航局：尚在檢查還未放飛

星宇航空JX721班機日前從桃園飛檳城降落時，驚傳降落時疑似重落地，飛機停在檳城機場檢測，回程航班因而取消。對此，交通部民航局今天說，仍在檢查中，檢查確認後飛機才會恢復一般運行。

民航局標準組長林俊良說，飛機已經回到台灣，目前飛機停在地面檢查，檢查確認後飛機才會恢復一般運行。現在還沒有檢查到有受損情況。

至於重落地原因？林俊良說，還需要比對當時氣候條件、是否有超標數值等檢查飛機情況。

林俊良說，重落地分很多等級，每個機型都有其限制，超過標準以上都是重落地，超線範圍不一樣所需檢查也會不一樣，一旦屬於重落地照法規規定應通報民航局，進行背景了解。

針對駕駛是否被懲處。林俊良說，一般重落地由公司既有程序，決定要不要對駕駛員加強訓練。比較嚴重就會進到民航局更嚴格程序進行。像是如果重落地造成航空器受損，進到重大意外等級，包含事件調查和駕駛員訓練會比較有嚴格程序進行。

預計何時可以檢查完？林俊良說還須確認，要等完整報告出來。並強調疑似重落地登記在登記簿上面滿常見，各公司都會有。