麻省理工學院計算機科學與人工智慧實驗室(MIT’s Computer Science and Artificial Intelligance Laboratory)教授巴奇萊(Regina Barzilay)因醫學診療的AI研究,獲「松鼠AI獎」(Squirrel AI Award)頒百萬美元獎金。

巴奇萊不只是位AI科學家,還曾在2014年因罹患乳癌,改變研究方向,「我發現,乳癌是一種非常普及的疾病。我們擁有這麼多病患,累積了這麼多數據,我們竟然沒有好好運用?」她認為,「如果在我罹癌前就有AI診斷技術,也許我的病症可以早2年被發現。」

巴奇萊原先是自然語言處理(NLP)領域的專家,但在罹患乳癌、並於2014年戰勝病魔後,轉往研究AI在癌症診療與製藥的技術應用。

「松鼠AI獎」被視為「AI界的諾貝爾獎」,由中國人工智慧中小學教育公司松鼠AI(Squirrel AI)與美國人工智慧促進協會(Association for the Advancement of Artificial Intelligance)合頒,2019年起每年提供百萬美金獎金,獎勵為人類創造巨大價值的AI技術。

乳房攝影AI診斷,捉出15%漏網之魚

10年前,許多醫療院所的資料尚未電子化,演算設備的價格也要上百萬;但如今科技進步,數據取得與可負擔的設備價格,為醫療AI化鋪好了路。「是時候讓AI成為癌症照護的重要一環了,」巴奇萊說。

在美國,高達15%的早期乳癌腫瘤無法被診斷出來;另有40%的女性因為高緻密度乳房組織(dense breast tissue),導致腫塊藏身於正常腺體中,無法被偵測出來。

巴奇萊與所屬的J-Clinic研究團隊,利用圖像處理演算法,分析乳房攝影,讓AI捕捉人類肉眼無法判斷的細微變化,提早掌握病情。他們與醫院合作,收集4萬1,000張乳房攝影,讓AI找出需要再次深度檢查的疑似案例。

團隊認為,AI能協助癌症的早期診斷,延長病患的壽命與治療品質。特別是在影像診斷學(radiology),透過分子與基因資料,判斷出惡性腫瘤與正常細胞;並透過醫療數據找出病情模式,預測可能發生的問題。

此外,AI也能透過早期診斷,為整個醫療過程節省成本,讓療程更有效率。

「美國每一間醫療院所,無論是社區診所或是大型癌症中心,都有急切的AI應用需求,」團隊發現,如何讓醫療人員能輕易上手,熟悉AI輔助系統、讓AI系統能適用不同的病症需求,並確保病患資料隱私,都是下一步的發展重點。

人類還沒準備好迎接AI時代

在巴奇萊獲獎後,麻省理工科技評論(MIT Technology Review)對她進行深度採訪,巴奇萊認為,AI的應用不夠普及,人類社會對於AI時代到來的準備,也依然不夠充足。

相較於其他領域,AI若在醫療出錯,付出的代價不只是金錢,還可能攸關人命,所以AI應用的腳步戰戰兢兢。據2017年的統計,全美醫療院所中僅5%部分應用AI技術輔助。

不過,人類對機器演算的信任,依然是需要突破的問題。

巴奇萊舉例,就像狗的嗅覺比人類靈敏,可聞出人類聞不到的味道,演算法也比人類更能偵測到問題。如果真的偵測出問題,人類願不願意相信其結果?

面對今年爆發的COVID-19疫情,巴奇萊團隊也曾應用AI,在各種非必要醫療服務都大量減少時,在波士頓地區找出依然需要前往醫院做檢測的病患,「但我們仍無法取得更多數據,對於這次的疫情做出更大的幫助。」

因此巴奇萊認為,此刻就是醫療朝向AI發展的最佳時機,「希望此次疫情能成為一個警醒,發現我們面對新的威脅尚未準備好。AI就是醫療的未來,我們必須找出信任之道,才能真正往前進展。」

全文轉載自未來城市(罹癌換跑道 學者獲「AI界諾貝爾獎」:若有AI診斷,我的乳癌就能早兩年發現),欲了解更多智慧科技,請上未來城市官網。

