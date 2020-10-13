池上米今年11月後要漲價了！平均漲幅約5%

池上米要漲價，池上農會今公告從今年二期稻作收成後調漲池上有機米稻穀收購價格，漲幅約6%至9%，換算成每100台斤白米均價從2866元，調漲為3000元，漲價134元，漲幅約為5％。

池上農會理事長徐良坤表示，池上有機米稻穀收購價格已6年沒有調漲，要漲就一次漲一百元，農民才有感。

池上農會總幹事游玉櫻說，這次漲價是為了感謝農民的努力及辛勞，為池上爭光，同時配合產銷履歷上網登錄，讓池上米的安全品質更上一層樓。

池上米從107年至109年連續３年榮獲「全國稻米達人有機米組冠軍」、同時榮獲107年「精饌米」有機米冠軍及109年有機米與好米組雙料冠軍，總計六座冠軍，必須歸功全鄉農民堅持稻米品質，用心耕耘，農會理事會議決定調漲收購價格，嘉惠農民。

池上農會指出，調漲米價從今年二期作收成開始，今年二期稻作約在10月底開始收成，推算輾米時間，池上米價調漲日約落在11月中新米上市後。

今年二期作凡種植有機米及符合國家產銷履歷規範的契作農戶，每100台斤穀價調漲100元，漲幅6％；另經380項農藥殘留檢驗，產銷履歷符合農藥殘留（ND）的有機米，每100台斤稻穀收購價調漲150元，漲幅約9％。

稻穀收購價調漲，勢必帶動白米價格上揚，由於稻米品種有月光米、壽司米、香米等多種，如以白米平均價格換算， 漲價前池上白米每100台斤均價為2866元，漲價後為每100台斤3000元，白米每百台斤漲幅約為5%。