新北三峽又見5旬歲男確診本土登革熱 感染源待釐清

疾病管制署今公布，國內新增1例本土登革熱病例，為新北市三峽區嘉添里50多歲男性，平時活動地以新北市三峽區嘉添里住家及添福里工作地為主，並經常與家人前往住家附近的菜園耕作，待進一步調查以釐清感染源。

疾管署疫情中心主任劉定萍說，該男近期無出國史，10月7日出現發燒、關節骨頭痛、肌肉痛、噁心及腹瀉等症狀就醫，因雙腿痠痛，分別再於10月9日、10日就醫，因登革熱NS1快篩陽性通報，經檢驗確診；個案同住家人2人中，1人有倦怠感、1人目前無症狀，均已安排採檢。

衛生單位於接獲通報後，即前往個案居住地及活動地周邊進行疫情調查、孳生源清除、化學防治及民眾衛教等工作，並規劃針對個案同社區居民進行擴大採檢。

國內今年截至目前累計61例本土登革熱病例，41例居住新北市（三峽區35例、土城區及蘆洲區各2例、中和區及樹林區各1例），20例居住桃園市（桃園區15例、龜山區3例、八德區1例及中壢區1例）；另累計60例境外移入病例，感染國家以印尼、越南及菲律賓等東南亞國家為多。

北部地區近期持續有降雨情形，民眾雨後加強落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視戶內外容器，將積水倒掉並澈底清除；平時若有儲水澆灌農作物的習慣，應將儲水容器確實加蓋密合或覆蓋細紗網，並留意蓋子不能積水、細紗網拉平且無下垂於水中，避免成為孑孓孳生的死角。

民眾若長時間在戶外活動，請做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避(DEET)或派卡瑞丁(Picaridin)成分的防蚊藥劑；一旦出現疑似登革熱症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報。