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分階段常備兵役軍事訓練 10月16日開始申請

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導

83年次以後就讀專科以上學校男子請留意！內政部役政署提醒，有意願利用暑假期間分2年完成4個月常備兵役軍事訓練者，10月16日上午10時起到11月16日下午5點止，可於內政部役政署全球資訊網首頁/主題單元「申請分階段接受常備兵役軍事訓練系統」提出申請。

役政署指出，今年申請於110年及111年暑期分階段接受常備兵役軍事訓練共有3個入營梯次，第一梯次 110年6月17日陸軍400員；第二梯次110年7月7日陸軍3000員、海軍艦艇兵200員、海軍陸戰隊200員；第三梯次110年7月21日陸軍400員。

役男於申請前務必先瞭解就讀學校連續2年暑假起迄期間、就讀科系有無實習課程，並詳閱申請說明，再依個人需求及狀況審慎選擇一梯次軍種兵科提出申請。

役政署指出，各梯次軍種兵科申請人數如逾錄取員額時，該超額梯次軍種兵科，內政部役政署將於109年11月17日分別辦理各梯次軍種兵科公開抽籤。

役政署表示，請役男與家長討論確實受訓需求後，在期限內提出申請即可，不用急著申請。如有疑問，可於上班時間洽詢（049）2394433、2394430、2394435。

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