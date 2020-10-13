分階段常備兵役軍事訓練 10月16日開始申請

俗諺說得好：「窮算命，富燒香。」意思是當一個人感到無所依傍、前途迷茫的時候，往往會尋求未知力量的幫助，冀望透過窮而思變的占測結果，尋找指路的南鍼；相反的，一旦飛黃騰達了起來

2020-10-13 10:47