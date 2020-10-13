宜蘭縣抽驗米麵製品 查獲1件麵腸違法添加殺菌劑

米麵製品是國人主食，因含有高水活性以致保存不易，宜蘭縣衛生局為避免業者違法添加，最近抽驗市售米麵製品共128件，檢驗發現有1件「麵腸」違法添加殺菌劑（過氧化氫），除了要求業者第一時間下架不得販賣，並移請廠商所在地的桃園市衛生局裁處。

衛生局表示，米麵製品依「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定不得添加防腐劑（己二烯酸、苯甲酸、去水醋酸、水楊酸、對羥苯甲酸），否則將依違反食品安全衛生管理法第18條，並依第47條規定可處製造業者或責任廠商3萬元以上到300萬元以下罰鍰。

縣衛生局抽驗地點從傳統市場、麵攤店、餐廳至米麵製造工廠等，這起麵腸的違規添加，是在超市抽驗發現，製造廠商位於桃園市，宜蘭縣衛生局已移請桃園市裁罰。衛生局表示，通常如果違法添加殺菌劑（過氧化氫），食品外觀看起來會特別白，消費者挑選時可多加留意。

衛生局長徐迺維也提醒消費者，購買食品應慎選食材，選擇完整包裝、標示清楚產品，且注意商家米麵製品是否於低溫保存販售；購買後也要避免長時間暴露在常溫或高溫下，以免產品變質。