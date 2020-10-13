民國91年出生男性注意 明日起可線上申報兵籍調查

10月14日兵籍調查期間即將啟動，為防範新冠肺炎疫情群聚感染風險，內政部役政署今天呼籲，民國91年（2002年）出生的男子，可多利用網路或下載戶役政管家App進行兵籍調查線上申報。

役政署指出，中華民國男子依法皆有服兵役之義務，須在19歲徵兵及齡前一年底至當年2月間接受兵籍調查，建立兵籍資料，以作為後續役男徵兵檢查、抽籤、徵集入營作業之依據。

為落實ｅ化政府及防範新冠肺炎疫情，役政署表示，役男在網路申報系統開放期間，可主動上網申報，毋須等候公所寄發兵籍調查通知書，提醒91年次出生的男子，把握時間上網或利用戶役政管家APP進行申報。

民國91年1月1日至12月31日出生的男子，明年就達徵兵及齡，在今年10月14日上午10時起至11月30日下午5時止，可由內政部役政署網站首頁點選進入「兵籍調查線上申報」系統或下載戶役政管家App，完成兵籍調查作業，不用再到公所臨櫃申辦，省時方便又能降低感染風險。

全球新冠肺炎疫情險峻，役政署提醒，無論身在國內、國外，只要連上網路花幾分鐘就能完成兵籍調查，不用勞煩家人舟車勞頓去申報，也避免暴露感染風險。91年次未在學、亦無升學意願或規劃先當兵再繼續升學的男子，愈快上網申報可愈快安排徵兵檢查、徵集入營，方便役男生涯規畫。