快訊

8個月來首見從中國移入！台商赴江蘇 返國確診

16個颱風全閃過台灣 氣象專家曝關鍵：它太強了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

16個颱風全閃過台灣 氣象專家曝關鍵：它太強了

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今年的太平洋高壓以黑色粗實線為代表，氣候平均的範圍則以黑色粗虛線為代表。圖／取自賈新興臉書
今年的太平洋高壓以黑色粗實線為代表，氣候平均的範圍則以黑色粗虛線為代表。圖／取自賈新興臉書

今年截至目前共有16個颱風形成，不過都剛剛好沒有進到台灣。颱風過家門不入，連帶讓水庫無法進帳，恐引發缺水危機。天氣風險總監賈新興點出關鍵，直指颱風不進來跟太平洋高壓太強有關。

根據氣象局統計，1911年到2019年，台灣只發生過兩次整年內沒有任何颱風中心登陸台灣狀況，分別是1941年和1964年，後者甚至高達37個颱風形成，不僅沒有颱風登陸，更沒有接近台灣。

今年太平洋共生成16個颱風，颱風生成旺季7到9月佔了11個。賈新興在臉書上說，今年7月至9月共有11個颱風生成氣侯平均值為14.1個颱風，因7月零颱風，這11個颱風都在8月和9月生成的。仔細探究原因，是因為太平洋高壓過強。

對於今年颱風都繞過台灣，氣象局長鄭明典先前接受本報採訪時表示，單純巧合居多，不過還有兩個可能，一個是因為颱風本身強度不夠，氣流會進行繞地形運動，所以颱風接近時會被氣流帶走。

鄭明典說，今年的颱風多在南海生成，所以理所當然路徑直接偏南海，若往北移動，又會受到繞地形影響，只有第6號颱風米克拉稍微往金門西邊靠近，順著氣流走，增強後又偏離台灣。

鄭明典說，也許跟今年高壓特別強也有關係，因為颱風不喜歡高壓的環境，幾乎都是沿著高壓邊緣走，台灣今年大部分時間都是被高壓籠罩，或多或少有影響。不過他說，要全然用高壓或是氣流來解釋，還是有點牽強。

【相關閱讀】

‧ 颱風罕見異象大解密 為何2020年生成大遲到、一遇台灣就轉彎？

‧ 水果、神仙、動物都入列 颱風名字怎麼來的？

颱風 鄭明典 天氣動態

延伸閱讀

強化警示防溺水？「嚇」遊客以外，水域安全的根本之道

鄭明典秀大自然美景「卡門渦旋」 氣象局曝：美麗但對建築物有危害

新竹人快抬頭看天空！ 鄭明典：可看到整齊的層雲邊界

二氧化碳年初濃度略降？ 鄭明典：完全看不出疫情影響

相關新聞

16個颱風全閃過台灣 氣象專家曝關鍵：它太強了

今年截至目前共有16個颱風形成，不過都剛剛好沒有進到台灣。颱風過家門不入，連帶讓水庫無法進帳，恐引發缺水危機。天氣風險總...

對比照曝光！新竹火車站變身純白簡約風 網友：美到無法接受

新竹車站不一樣了！台灣設計研究院用減法設計，將空間場域、指標系統、天花照明一一微改造，看起來變得相當明亮簡約，不少網友都驚呼「台鐵有希望了」、「台灣公營事業建築物的美感，終於綻放出一絲希望了」、「美到無法接受這樣的台鐵」。

宜蘭豪雨特報！氣象局曝今明降雨熱區 東北部整周下雨

出門記得帶傘！中央氣象局針對宜蘭發布大雨特報，新北、台北和基隆也有大雨等級降雨。氣象局說，到明天清晨基隆北海岸、大台北山...

DIY手感黏土捏出華麗下午茶 仿真甜點微小又廣大的世界

海綿蛋糕鬆軟濕潤、鬆餅淋醬變雪人融化......露比的點心茶會主理人Ruby帶領我們進入特別的午茶時光，探索純白黏土千變萬化可能，加入顏料混色用掌心溫度揉捏，搓圓壓扁挖洞後斜刻紋路

求神問卜三千年／人算不如天算：一命二運三風水

俗諺說得好：「窮算命，富燒香。」意思是當一個人感到無所依傍、前途迷茫的時候，往往會尋求未知力量的幫助，冀望透過窮而思變的占測結果，尋找指路的南鍼；相反的，一旦飛黃騰達了起來

新北三峽又見5旬歲男確診本土登革熱 感染源待釐清

疾病管制署今公布，國內新增1例本土登革熱病例，為新北市三峽區嘉添里50多歲男性，平時活動地以新北市三峽區嘉添里住家及添福...

50歲以上平時不動 十招「+10行動」讓腦部凍齡

美國波士頓大學2019年發表在JAMA《美國醫學會雜誌》針對超過2000名平均53歲的研究指出，步行及輕度的身體活動，如...

抗生素治青春痘卻喪命 長庚找到關鍵藥物過敏基因

廣泛使用在上下呼吸道感染、皮膚感染等疾病的抗生素「磺胺類抗生素撲菌特錠」（Baktar），卻常引起國人嚴重藥物過敏。年僅...

流感疫苗開打一周破兩百萬 幼兒施打卻少去年4.3萬劑

今年公費流感疫苗10月5日開打，流感疫苗「搶搶滾」，開打截至第八天已接種224.3萬劑，較去年同期186.7萬劑多，其中...

池上米今年11月後要漲價了！平均漲幅約5%

池上米要漲價，池上農會今公告從今年二期稻作收成後調漲池上有機米稻穀收購價格，漲幅約6%至9%，換算成每100台斤白米均價...

影／抽檢空氣清淨機 知名品牌貴、潔淨空氣提供率卻最低

行政院消保處今公布抽測10件市售空氣清淨機結果，臭氧檢測全符合規定，有4件標示不合格，另有1件在不同通路的廣告宣稱不一致...

分階段常備兵役軍事訓練 10月16日開始申請

83年次以後就讀專科以上學校男子請留意！內政部役政署提醒，有意願利用暑假期間分2年完成4個月常備兵役軍事訓練者，10月1...

熱門新聞

宜蘭雨狂灌一夜破300毫米！東北雨持續 水庫有補到水？

心理測驗／日出還是水果糖？探知內心容易因什麼而後悔

南卡颱風增強！北北基宜大雨 吳德榮：還有擾動恐成颱

輕度颱風南卡成形 氣象局：對台灣無直接影響

鄰居月薪25萬生活藏7大奢侈 他稱跟月薪3、 4萬煩惱沒不同

深夜地牛翻身！宜蘭近海4.9地震 最大震度4級

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。