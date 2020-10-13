16個颱風全閃過台灣 氣象專家曝關鍵：它太強了

今年截至目前共有16個颱風形成，不過都剛剛好沒有進到台灣。颱風過家門不入，連帶讓水庫無法進帳，恐引發缺水危機。天氣風險總監賈新興點出關鍵，直指颱風不進來跟太平洋高壓太強有關。

根據氣象局統計，1911年到2019年，台灣只發生過兩次整年內沒有任何颱風中心登陸台灣狀況，分別是1941年和1964年，後者甚至高達37個颱風形成，不僅沒有颱風登陸，更沒有接近台灣。

今年太平洋共生成16個颱風，颱風生成旺季7到9月佔了11個。賈新興在臉書上說，今年7月至9月共有11個颱風生成氣侯平均值為14.1個颱風，因7月零颱風，這11個颱風都在8月和9月生成的。仔細探究原因，是因為太平洋高壓過強。

對於今年颱風都繞過台灣，氣象局長鄭明典先前接受本報採訪時表示，單純巧合居多，不過還有兩個可能，一個是因為颱風本身強度不夠，氣流會進行繞地形運動，所以颱風接近時會被氣流帶走。

鄭明典說，今年的颱風多在南海生成，所以理所當然路徑直接偏南海，若往北移動，又會受到繞地形影響，只有第6號颱風米克拉稍微往金門西邊靠近，順著氣流走，增強後又偏離台灣。

鄭明典說，也許跟今年高壓特別強也有關係，因為颱風不喜歡高壓的環境，幾乎都是沿著高壓邊緣走，台灣今年大部分時間都是被高壓籠罩，或多或少有影響。不過他說，要全然用高壓或是氣流來解釋，還是有點牽強。