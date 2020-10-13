影／讓腦麻孩子展現自信 11月府前廣場路跑邀全民參與
由財團法人腦性麻痺基金會、桃園市腦性麻痺協會共同主辦，立委萬美玲、陳以信、林奕華等人與桃園特殊教育學校、國立體育大學適應體育學系、長庚大學早期療育學系等單位共同協辦的「2020第二屆輔具休閒運動會」暨「2021臺北國際扶輪世界年會萬人反毒公益路跑活動」，上午在立法院舉行記者會邀請民眾共同參與，期盼藉由此次活動，讓更多人體會，透過適當的輔具協助，讓身心障礙者也可以輕鬆享受運動的快樂。
身心障礙者因障礙因素影響，除復健安排外，幾乎少有運動機會。依據衛服部統計處105年身心障礙者生活狀況及各項需求評估調查報告中指出，身心障礙者平常休閒活動中以觀看影音娛樂節目、聽音樂、看書及使用電腦等靜態活動為主；其中參與動態休閒活動僅占少數，值得探討的是，當中約有一成的身心障礙者幾乎不參與休閒活動。
財團法人腦性麻痺基金會在世界腦麻日的10月邀請立委萬美玲、陳以信及林奕華和國際扶輪社，共同為「輔具伴我、享受休閒」系列活動揭開序幕，同時也辦理了三場戶外輔具休閒路跑活動。第一場活動「臺北國際扶輪世界年會萬人反毒公益路跑」，活動將於11月1日在總統府前廣場舉行，期待讓腦性麻痺孩子透過輔具與共同參與路跑，與大家一起在跑道上迎著風、揮灑汗水展現自信，讓身心障礙者也可以輕鬆享受運動的快樂。
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