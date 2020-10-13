對比照曝光！新竹火車站變身純白簡約風 網友：美到無法接受

新竹車站不一樣了！台灣設計研究院用減法設計，將空間場域、指標系統、天花照明一一微改造，看起來變得相當明亮簡約，不少網友都驚呼「台鐵有希望了」、「台灣公營事業建築物的美感，終於綻放出一絲希望了」、「美到無法接受這樣的台鐵」。

台灣設計研究院在臉書發文，透過減法設計，以不觸碰古蹟本體的原則，用更新的概念展現車站氣質，用LED平板燈簡化天花板線條，改變原有的錯綜複雜，讓大廳更顯得明亮簡潔。

新竹火車站大變身，簡約明亮的風格讓網友讚嘆不已。 圖／台灣設計研究院

指標系統遵循2020臺鐵識別系統設計規範，統一中英文字體，去除刻板色彩印象，更融入公共環境。另外將現有物件整理收納，讓視覺主角回到車站本身，襯托古蹟原有的風貌。

新竹火車站大變身，簡約明亮的風格讓網友讚嘆不已。 圖／台灣設計研究院

看到新竹車站大變身的照片，網友也驚呼「超美，台鐵有希望了」、「台鐵有救了！！！」、「台灣公營事業建築物的美感，終於綻放出一絲希望了。」、「美到無法接受這樣的台鐵」，但也有人認為「重點是…能抵禦台鐵的補丁美學文化多久」、「廣場若還是用廉價地磚，質感還是上不來啊」。

由於新竹站變身成功，也不少人許願「中壢站等你改造喔」、「高雄站入口待改造」、「OMG 太美了，拜託你們慢慢拯救全台各大火車站嗚嗚」、「太美了～用簡單卻不單調的設計回歸歷史建築本身的美感，可以許願彰化火車站嗎」、「拜託全台統包啊！」。

1999年的新竹車站，外頭還保有「新竹車站」四字的招牌。 本報系資料照 2008年的新竹火車站內觀。 本報系資料照