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小鬼猝逝主動脈剝離引注意！ 45歲運動健將以為感冒險死

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
許姓建築事務所高階經理（中）3年前主動脈剝離，經手術救回一命，今天他在中山附醫慶生，並現身說法，提醒有潛在風險的民眾要多注意。記者趙容萱／攝影
許姓建築事務所高階經理（中）3年前主動脈剝離，經手術救回一命，今天他在中山附醫慶生，並現身說法，提醒有潛在風險的民眾要多注意。記者趙容萱／攝影

36歲藝人小鬼黃鴻升猝逝，讓人注意到平時無症狀、猝死率高的主動脈剝離等心血管疾病。許姓建築事務所高階經理是運動健將，一周跑步3天，不熬夜，自認沒有三高，2017年底寒流來襲，當時45歲的他出現全身無力、畏寒、咳嗽，以為感冒，直到呼吸困難、喘就醫，查出為主動脈剝離，經手術救回一命。許男術後戒菸、服藥、控制血壓，並定期回診追蹤，病況穩定，今天在中山醫學大學附設醫院慶生，並現身說法，提醒有潛在風險的民眾要多注意。

中山附醫心導管室主任蘇峻弘說，主動脈剝離大多好發在45歲到79歲男性，男多於女，最主要風險因子為高血壓，許姓男子發病時只有45歲，又有定期運動，看似並非高風險族群，但有長期抽菸、可能有高血壓不自知，加上天氣驟冷等危險因子導致主動脈剝離。

蘇峻弘提醒民眾，主動脈剝離非常急促且危險，急性期以出現「強烈撕裂性胸痛」為主，延伸到背部或脖子、半身麻痺，甚至休克昏迷，嚴重者會引發腦中風、急性心衰竭等，猝死率高。

許姓男子說，他讀大學開始抽菸，菸齡超過25年，當兵後愛上跑步，養成一周運動3次習慣，尤其假日都清晨五時起床練跑，35歲後當主管就不熬夜，飲食正常，健檢也正常，沒有高血壓、糖尿病及高血脂等病史。

2017年12月寒流來襲，許姓男子突然感覺無力、畏寒、咳嗽到診所求診，起初被診斷感冒而接受藥物症狀治療，因工作因素還搭機赴澎湖，但三天後症狀惡化為虛弱、胸悶合併呼吸困難，提早返台就醫。

蘇峻弘說，許男在心臟內科門診時，經判讀心電圖後懷疑心肌梗塞，建議直接轉至急診，但因無嚴重胸痛，也沒有轉移至背部的疼痛典型症狀，立刻安排緊急心導管檢查排除後，經主動脈攝影發現是主動脈剝離，醫療團隊立刻緊急照會心臟外科主任吳怡良，經許男同意緊急手術治療。

許男術後病情逐漸穩定，經過18天住院調養及休息，傷口癒合良好才出院，這次住院也讓他驚覺其實早就有高血壓的問題，抽血報告也顯示有輕微的高血脂、高血糖及高尿酸血症而開始積極服藥控制，並且戒菸，至今已穩定的門診追蹤將近三年，血壓、血脂、血糖及尿酸控制相當穩定，也不曾在有明顯胸悶痛症狀。

許姓建築事務所高階經理（中）3年前主動脈剝離，經手術救回一命，今天他在中山附醫慶生，並現身說法，提醒有潛在風險的民眾要多注意。記者趙容萱／攝影
許姓建築事務所高階經理（中）3年前主動脈剝離，經手術救回一命，今天他在中山附醫慶生，並現身說法，提醒有潛在風險的民眾要多注意。記者趙容萱／攝影

主動脈剝離

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