卡地亞響應 The Lion’s Share 基金會 投入保護地球

地球暖化與環境遭受破壞的狀況日益嚴峻，保護、珍惜地球資源刻不容緩。全球指標性精品品牌卡地亞（CARTIER）宣布加入The Lion’s Share Fund基金會，共同對抗自然、生物多樣性與氣候危機。由聯合國開發計劃署（UNDP）、企業聯盟和聯合國合作夥伴主導的The Lion’s Share Fund基金會成立於2018年，響應此計畫之品牌，一旦在廣告中使用動物，就必須捐出該廣告支出的0.5%予基金會，作為阻止生物多樣性流失、保護自然棲息地之用。基金會的目標是未來五年中，每年募得逾一億美元。

該基金會自2018年9月開始付諸行動以來，率先改良野生動植物執法人員必備的無線電系統，成功解決莫三比克尼亞薩國家保護區（Niassa National Reserve） 的大象盜獵問題。基金會也共同出資買地，為印尼北蘇門答臘瀕危的紅毛猩猩、大象和老虎打造安全的家園，並成立一支全為女性的森林護管員團隊，以及島上第一座犀牛保護區，持續擴展行動。在今年二月澳洲大火肆虐後，基金會也提供兩筆小額援助金支援野生動植物保育，包含新南威爾斯全州受傷動植物的治療與復原，以及拯救瀕危的袋鼠島袋鼩。因應新冠肺炎疫情，基金會將共同支援仰賴野生動植物觀光維生的地區。