減塑難！台灣五大通路 去年使用超過22億件一次性產品
國際學術期刊Science研究指出，零售業再不改變，2040年全球將增加三倍的塑膠垃圾流入大海。綠色和平今天公布「2020台灣零售通路企業減塑評比報告」，發現九大零售通路企業減塑原地退步，減塑表現全部不及格，其中五間企業光是部分一次性產品，去年就使用22億6828萬件。
綠色和平「2020台灣零售業減塑評比報告」以減塑政策、減量措施、倡議與創新與資訊透明，評比台灣九大零售通路企業過去一年減塑作為，發現企業減塑大多偏向被動與保守，並未實質改善泛濫的塑膠包裝問題。
評比分析指出，未有任何一家企業願意全面公開塑膠總用量，全聯超市去年允諾2020年揭露塑膠使用總量，但今年只公開生鮮與現調飲料共使用874公噸塑膠，統一超商也選擇性公開用量。
追蹤調查期間，五間企業回覆一次性包裝塑膠用量（僅自有品牌），包括全聯超市、全家便利商店、統一超商，以及頂好超市（僅飲料杯）、愛買（僅薄型塑膠袋、飲料杯），去年共計使用1萬2733公噸，使用一次性用品總數量達22億6828萬件。
綠色和平與成大環工團隊調查，位於台北市和高雄市的全聯超市、統一超商門市包裝使用情形，估計一次性食品、飲料塑膠包裝使用量共計3萬8158公噸，其中還未計算九家企業的所有門市。綠色和平專案主任羅祖珍表示，僅公布自有品牌或部份用量，似乎是想隱瞞過度使用塑膠包裝的真相，企圖維護品牌形象。
綠色和平說，全聯超市在評比中蟬聯第一，但僅得28.6分，全聯公開資訊雖較其他企業多項，但未做到公開總量的承諾；第二位的全家便利商店則開始規畫創新減塑方案；第三名的統一超商至最後一名的頂好超市，基本上都沒有提出真正有效的減塑措施。
今年評比不少企業著重替換材質的方式，全聯超市提出改以PLA替換保麗龍、塑膠盒與托盤等生鮮包裝，一年用量高達5800萬個，且PLA材質不能回收，一旦掉入環境，造成的危害不比傳統塑膠小。統一超商七月透過官網公布減塑目標，以其他材質替代塑膠容器，2030年減少自有產品塑膠材質容器佔比10％。家樂福同樣選擇植物纖維複合材料混合塑膠取代過往一般塑膠。
綠色和平強調，將塑膠包裝替換材質或輕量化，實際上的總用量並沒有減少，要求企業應提出總量承諾，淘汰不需要與難以回收的包裝，採以重複使用概念方案，並積極促進供應鏈合作。
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