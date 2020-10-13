船長嚼檳榔上癮罹口腔癌 經治療仍留下不可逆功能傷害

邱姓船長開船往返台灣與離島，如同許多駕駛朋友，習慣嚼檳榔保持清醒，一天4、50顆家常便飯，某天發現嘴裡出現潰瘍硬塊，他買消炎藥及藥膏塗抹，潰瘍硬塊未消失還擴大，求助嘉義長庚耳鼻喉科陳弘晉醫師。

經切片診斷證實口腔惡性腫瘤。幸好經評估仍未遠端轉移，經開刀重建及放射線化學治療，控制腫瘤；但外觀改變，發聲及吞嚥功能缺損，經濟重擔，為自己及家庭帶來長久深遠影響。

陳弘晉指出，類似邱姓船長案例各地不停上演，嚼檳榔伴隨社會勞動文化，檳榔及其添加物具興奮中樞神經功能，許多人藉此提振精神調節心理壓力，但檳榔2003年被國際癌症研究總署（IARC）列為第一級致癌物，台灣口腔癌患者高達9成有嚼檳榔習慣。

檳榔菁仔成分（含檳榔素、檳榔鹼，都具有致癌性）及粗糙纖維會摩擦並傷害口腔黏膜，日久造成口腔黏膜纖維化、白斑、紅斑，最終可能轉變口腔惡性腫瘤。添加石灰為強鹼，更進一步促使細胞變異及癌化，對牙周及美觀傷害有顯著負面影響。

根據大型研究統計，合併嚼食檳榔、吸菸及酗酒的狀態下，罹患口腔癌的機會竟高達一般人的123倍。口腔癌已列男性十大癌症死亡率的第4名，且有繼續向上攀升趨勢。

口腔癌以手術切除為最主要治療方式，即使重建外科技術進步，口腔及顏面結構受損伴隨不可逆功能傷害。治療帶來咀嚼吞嚥、構音困難、頸部僵硬水腫、顏面缺損、骨壞死等後遺症，生活品質大幅下降，人際溝通社交困難，還面臨可能復發風險。