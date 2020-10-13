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宜蘭豪雨特報！氣象局曝今明降雨熱區 東北部整周下雨

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中央氣象局針對宜蘭發布豪雨特報。圖／取自中央氣象局
中央氣象局針對宜蘭發布豪雨特報。圖／取自中央氣象局

出門記得帶傘！中央氣象局針對宜蘭發布大雨特報，新北、台北和基隆也有大雨等級降雨。氣象局說，到明天清晨基隆北海岸、大台北山區和宜花都會有持續性降雨，儘管明天雨勢稍微趨緩，北部、東北部還是整周有雨天氣型態。

氣象局最新豪雨、大雨特報指出，受到東北風及颱風外圍環流影響，易有短時強降雨，今天宜蘭縣有局部大雨或豪雨，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，連日大雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪處請慎防淹水。

氣象局說，今天有比較顯著降雨跟颱風外圍水氣和東北風輻合效應有關，到明天清晨宜花地區、基隆北海岸、大台北山區會有持續性降雨，且不排除到豪雨等級，恆春半島及台東則有大雨機率。

氣象局說，到了明天雨勢稍微趨緩，不過迎風面北部、東北部仍屬於東北風迎風面，未來一周留意局部降雨。

至於颱風狀況，氣象局說目前南卡颱風往海南島前進，不會直接影響台灣，僅外圍水氣帶來降雨。至於菲律賓東方海面熱帶擾動，預計會先經過菲律賓陸地，周四、周五經過南海，最快這兩天形成熱帶性低氣壓，跟南卡路徑很相似，也不會直接影響台灣。至於何時變成颱風還要觀察。

氣象局說，若又有颱風形成，周末可能又會帶來水氣，跟南卡颱風類似。不過如果路徑往南邊移，水氣影響程度就不會像南卡颱風這麼大。

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