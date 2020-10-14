50歲後想擁有好體力讓生活自由自在 補充足夠營養是關鍵

年過五十歲後，許多熟齡族開始重視飲食，遵守「少油、少鹽、少糖」等飲食原則，但除了吃的清淡，想要退休後擁有靈活的行動力，可以四處遊玩、學習，追逐精彩人生下半場，更不能缺少的就是補充「鈣質」和「蛋白質」。不過，如何吃得對、吃得足夠？專業醫師推薦，補充含多元骨骼環節營養群的牛奶，可同時兼顧骨骼、環節、體力需求，帶給熟齡族更完整的骨骼營養照護。

早餐習慣喝一杯牛奶，維持好體力 圖／shutterstock 提供

根據國健署統計，超過9成的國人鈣質攝取不足，也有部分熟齡族蛋白質攝取不夠，一旦長期缺乏鈣和蛋白質，恐怕行動力受限，連日常生活中的一些小動作都可能使他們受傷，例如長輩常不敢提重物，或上下樓梯都要耗費更多時間，因此補充足夠的鈣和蛋白質，搭配負重運動，訓練好行動力讓生活更有品質。

另外，許多高年級生退休的夢想清單是去環遊世界，但現實是有錢、有閒，卻沒有體力，走沒幾步就想休息，愈來愈多熟齡族意識到，不只要存退休金，還要補充鈣質跟蛋白質，積極健身，及早為自己存好行動力，讓生活自由。

體能是行動力的關鍵，用簡單器材就可以肌力訓練 圖／shutterstock 提供

該如何攝取足夠的鈣質和蛋白質？熟齡族蛋白質攝取量是每天要攝取每公斤體重1.0～1.2公克，優質蛋白質有助於肌肉生長與增強體力。醫師建議，每日飲用2杯含有高鈣、維生素D、蛋白質等多元骨骼環節營養群的牛奶，相當於攝取1200毫克的鈣質和近４成5蛋白質含量 ，滿足熟齡族群一天蛋白質及鈣質的需要量。

符合熟齡族營養趨勢，安怡奶粉貼心推出針對50歲以上族群，調配的「安怡濃縮乳清蛋白免疫球蛋白高鈣低脂奶粉」，內有濃縮乳清蛋白和免疫球蛋白兩種優質蛋白質，濃縮乳清蛋白中的優質蛋白質是肌肉合成的來源之一，免疫球蛋白增加身體保護力。特別是安怡奶粉的獨家黃金比例，讓蛋白質被身體充分吸收利用，有助於肌肉生長、增強體力。

熟齡族每日飲用2杯高鈣低脂牛奶，補充熟齡族每日所需鈣質及蛋白質等 圖／shutterstock 提供

符合熟齡族營養趨勢，安怡奶粉貼心推出針對50歲以上族群，調配的「安怡濃縮乳清蛋白免疫球蛋白高鈣低脂奶粉」，內有濃縮乳清蛋白和免疫球蛋白兩種優質蛋白質，其中濃縮乳清蛋白是肌肉合成的來源之一，免疫球蛋白增加身體保護力。特別是安怡奶粉的獨家黃金比例，讓蛋白質被身體充分吸收利用，有助肌肉生長、增強體力。

此外，安怡在這款奶粉中加入「小分子鈣」，好吸收，搭配鎂和促進鈣質吸收的維生素D3，更添加植物性葡萄糖胺和能促進膠原蛋白形成的「維生素Ｃ」，支持身體環節柔韌運作，一次補充骨骼、環節、體力需求，行動力保養更全面。

「安怡濃縮乳清蛋白免疫球蛋白高鈣低脂奶粉」營養滿分外，奶素可食且無添加人工香料和蔗糖，乳粉含量高達83%，更兼顧美味口感。

安怡濃縮乳清蛋白免疫球蛋白高鈣低脂奶粉 圖／shutterstock 提供

對於害怕牛奶腥味的人來說，安怡濃縮乳清蛋白免疫球蛋白高鈣低脂奶粉口味清爽，低膽固醇，可以當做早餐或點心，很適合做為熟齡族群的營養補充，簡單方便，維持每天良好的體力，也提供退休人生所需要的行動力，讓人生下半場，走在圓夢路上！

產品購買連結: https://bit.ly/3nwIzqW

安怡2020超敢動活動 10/17(六) 一起動起來

報名網址 : https://www.anlene1017.com.tw/sign