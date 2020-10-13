快訊

不打不成器？教養或兒虐，父母懲戒權的一線間

新北汐止鐵道旁民宅冒熊熊大火 濃煙竄天影響國道視線

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日月潭花火音樂會周六登場 國光客運祭來回超殺優惠

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
國光客運1833線往返台北日月潭，是台北直達日月潭的唯一國道客運路線，11月底前來回票特價800元。圖／國光客運提供
國光客運1833線往返台北日月潭，是台北直達日月潭的唯一國道客運路線，11月底前來回票特價800元。圖／國光客運提供

配合日月潭每年秋季盛會「2020日月潭Come！ Bike Day花火音樂嘉年華」系列活動登場，經營唯一台北直達日月潭國道客運路線的國光客運說，即日起推出來回車票優待800元促銷活動，只有高鐵加接駁客運兩者票價半價不到，還可省去轉車麻煩。

國光客運說，1833線往返台北日月潭，是唯一國道客運直達班車，平常日台北轉運站南下有四班次，假日則有五班次，即日起至11月底來回票特價800元，是高鐵台中站加上接駁客運兩者合計來回票價46折，可以省去轉車麻煩，是小資族出遊日月潭最佳選擇。

日月潭Come！BikeDay花火音樂嘉年華自本周起連續七個星期精彩活動不斷，其中包含兩場自行車賽事、四場花火音樂會、一場馬拉松、一場聯合婚禮以及紅茶文化季等系列活動。首先登場的是周六日月潭花火音樂會，由全編制管絃樂團以交響樂為知名實力歌手伴奏演出。

10月25日日月潭環湖馬拉松，為國際馬拉松暨長跑協會AIMS國際認證賽事活動，以在台灣最美麗的地方辦一場賽事為特色，每年都吸引眾多跑友秒殺報名。飽覽湖光山色的自行車賽事日月潭Come！BikeDay，則將於10月31日舉辦，是名列台灣自行車節六大主軸活動之一，騎行在CNN 評選為全球十大最美自行車道之一的環潭自行車道上。

延伸閱讀

日月潭伊達邵唯美新地標 沉浸古典歐風 靜謐的體會生活點滴

國慶旅遊潮爆發！ 合歡山變夜市日月潭、溪頭人潮爆量

南投集團結婚 30對日月潭陸海空婚禮

30對新人日月潭陸海空婚禮 集集鎮長陳紀衡亮眼出場

相關新聞

南卡颱風增強！北北基宜大雨 吳德榮：還有擾動恐成颱

北北基宜今天防大雨！中央氣象局稍早針對四縣市發布大雨特報。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮則在「三立準氣象．老大洩天機...

宜蘭雨狂灌一夜破300毫米！東北雨持續 水庫有補到水？

宜蘭縣已有局部豪雨發生，氣象局針對北北基宜發布大雨特報。天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，宜蘭已...

自美返台咳嗽急診不耐久候叫罵 醫師：穿防護衣要時間

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰在臉書上Po出，一名從美國回來的患者因為出現咳嗽症狀到急診就醫，但是因為急診醫...

流感疫苗搶打公衛護士被責難 中正教授：超前部署騙人

公費流感疫苗5日開打，短短3天接種量逾126萬劑，為去年同期1.55倍，打破歷年紀錄。嘉義縣衛生局緊急改採分流施打，國慶...

日月潭花火音樂會周六登場 國光客運祭來回超殺優惠

配合日月潭每年秋季盛會「2020日月潭Come！ Bike Day花火音樂嘉年華」系列活動登場，經營唯一台北直達日月潭國...

經長：連日降雨北部有進帳但水情仍緊 籲國人省水

經濟部長王美花表示，這幾日降雨讓北部地區水庫集水區帶來進帳，但只是區域性降雨，對中南部影響有限，呼籲民眾仍要省水。王美花...

絲瓜變苦瓜？老農中毒腹瀉多日找到真凶

迎接後防疫時代，流行居家種菜。日前79歲吳姓老農民料理自家種的絲瓜食用，卻發現「絲瓜好苦」，老農捨不得浪費食物，忍著苦吃...

大雨狂下！雨量前10大排名宜蘭占7名 最多落在員山鄉

由於颱風外圍的水氣及東北風影響，導致宜蘭從昨晚至今大雨不斷。今天凌晨至今，全國各地測站降雨排名前10名中，宜蘭就占了7名...

肇事冠軍 竟列績優公車

台北市日前發生公車衝入人行道死傷意外，引發社會對公車安全的重視。台北市議員李明賢昨天指出，大南客運承德幹線去年發生十起車...

竹縣十大交通建設 論壇向專業取經

新竹縣政府昨天在豐邑喜來登大飯店舉行「新竹縣十大交通建設論壇」，縣長楊文科盼透過重量級產官學人士，分享並交流專業及實務經...

違規客運事證 平台上網全都露

三重客運公車日前在台北市發生一死一傷事故，立委調閱資料發現，該客運過去五年在雙北地區違規三七一次、罰款三百多萬元，顯然開...

兒童專責醫師 6縣市率先試辦

衛福部致力優化兒童健康醫療網，明年元旦起，桃園市、新竹縣、新竹市、雲林縣、宜蘭縣、屏東縣等六縣市將率先試辦「兒童專責醫師...

熱門新聞

扯！台鐵南迴373次列車廁所竟全封 旅客憋到快「爆尿」

好運暫停！2020第三波水逆14日來臨 最重災「2星座」曝光

患肌肉萎縮症14歲成輪椅族 她樂觀喊：很喜歡自己

心理測驗／日出還是水果糖？探知內心容易因什麼而後悔

宜蘭雨狂灌一夜破300毫米！東北雨持續 水庫有補到水？

我要活下去！遭活埋牧羊犬自挖墳墓逃出 高速公路遇恩人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。