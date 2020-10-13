日月潭花火音樂會周六登場 國光客運祭來回超殺優惠

配合日月潭每年秋季盛會「2020日月潭Come！ Bike Day花火音樂嘉年華」系列活動登場，經營唯一台北直達日月潭國道客運路線的國光客運說，即日起推出來回車票優待800元促銷活動，只有高鐵加接駁客運兩者票價半價不到，還可省去轉車麻煩。

國光客運說，1833線往返台北日月潭，是唯一國道客運直達班車，平常日台北轉運站南下有四班次，假日則有五班次，即日起至11月底來回票特價800元，是高鐵台中站加上接駁客運兩者合計來回票價46折，可以省去轉車麻煩，是小資族出遊日月潭最佳選擇。

日月潭Come！BikeDay花火音樂嘉年華自本周起連續七個星期精彩活動不斷，其中包含兩場自行車賽事、四場花火音樂會、一場馬拉松、一場聯合婚禮以及紅茶文化季等系列活動。首先登場的是周六日月潭花火音樂會，由全編制管絃樂團以交響樂為知名實力歌手伴奏演出。

10月25日日月潭環湖馬拉松，為國際馬拉松暨長跑協會AIMS國際認證賽事活動，以在台灣最美麗的地方辦一場賽事為特色，每年都吸引眾多跑友秒殺報名。飽覽湖光山色的自行車賽事日月潭Come！BikeDay，則將於10月31日舉辦，是名列台灣自行車節六大主軸活動之一，騎行在CNN 評選為全球十大最美自行車道之一的環潭自行車道上。