聽新聞
test
0:00 / 0:00
日月潭花火音樂會周六登場 國光客運祭來回超殺優惠
配合日月潭每年秋季盛會「2020日月潭Come！ Bike Day花火音樂嘉年華」系列活動登場，經營唯一台北直達日月潭國道客運路線的國光客運說，即日起推出來回車票優待800元促銷活動，只有高鐵加接駁客運兩者票價半價不到，還可省去轉車麻煩。
國光客運說，1833線往返台北日月潭，是唯一國道客運直達班車，平常日台北轉運站南下有四班次，假日則有五班次，即日起至11月底來回票特價800元，是高鐵台中站加上接駁客運兩者合計來回票價46折，可以省去轉車麻煩，是小資族出遊日月潭最佳選擇。
日月潭Come！BikeDay花火音樂嘉年華自本周起連續七個星期精彩活動不斷，其中包含兩場自行車賽事、四場花火音樂會、一場馬拉松、一場聯合婚禮以及紅茶文化季等系列活動。首先登場的是周六日月潭花火音樂會，由全編制管絃樂團以交響樂為知名實力歌手伴奏演出。
10月25日日月潭環湖馬拉松，為國際馬拉松暨長跑協會AIMS國際認證賽事活動，以在台灣最美麗的地方辦一場賽事為特色，每年都吸引眾多跑友秒殺報名。飽覽湖光山色的自行車賽事日月潭Come！BikeDay，則將於10月31日舉辦，是名列台灣自行車節六大主軸活動之一，騎行在CNN 評選為全球十大最美自行車道之一的環潭自行車道上。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言