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經長：連日降雨北部有進帳但水情仍緊 籲國人省水

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
經濟部長王美花。本報資料照片。
經濟部長王美花。本報資料照片。

經濟部長王美花表示，這幾日降雨讓北部地區水庫集水區帶來進帳，但只是區域性降雨，對中南部影響有限，呼籲民眾仍要省水。王美花表示，明日中午將舉行跨部會水情會議，針對最新水情進行部署，會後將對外說明。

今年颱風季沒颱風，加上即將進入冬季枯水期，讓水情提早拉警報，經濟部罕見10月就宣布啟動限水，桃園、新竹、苗栗、台中四縣市，14日起夜間減壓供水。

經濟部長王美花上午在立院議場外受訪表示，因為這幾日東北季風的關係，確實北部地區有進帳，翡翠水庫集水區有進帳八百萬公噸，水位也上升了一、兩公尺，對區域調度會有幫助。不過，畢竟目前仍是比較區域性的降雨，還沒有到中南部，桃園以南降雨都還是少，還是呼籲大家要省水。

王美花表示，明天中午會召開跨部會的水情會議，針對最新的水情狀況來作部署，也會做跨部會的相關議題的討論

可能夜間減壓？開完會後，下午將對外說明。會不會減壓？減壓的範圍在哪裡？明天開完會之後，就會比較明確。

限水

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