自美返台咳嗽急診不耐久候叫罵 醫師：穿防護衣要時間

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰在臉書上Po出，一名從美國回來的患者因為出現咳嗽症狀到急診就醫，但是因為急診醫師正在搶救重傷患者，讓他等了20分鐘，相當不滿大聲叫囂，蘇一峰表示「我們要穿防護衣要花一點時間」但是對方仍然不能諒解。

網友對此非常不滿，紛紛聲援，「種人真的很可惡，自我中心！只想到自己！讓他等讓他等！！！！他必須等醫護人員保護好自己！！！！」、「在美國不是要等更久，台灣只等20分而已ㄟ......」、「美國真的要等很久的，這些人只敢欺負自己的同胞在美國都不敢吭聲」

蘇一峰表示，因為急診裡面有重症患者，醫護人員急救了三個小時，急診裡面其他的病患能等的時間都被延後，但是大家都知道醫護人員在忙，並沒有人抱怨。

但是一名9號從美國返台的民眾，因為有呼吸道症狀，到陽明醫院掛急診，卻不耐久後，在現場叫罵。

蘇一峰表示，這名患者前後只等了20分鐘，最主要美國是高度危險的區域，醫護人員必須要全副武裝，光是穿全套的防護衣就要花上不少的時間。

他表示，上班12個小時連一口水都沒有喝，連晚飯也來不及吃，就去處理件美國回來的患者，而且醫護人員為了保護家人，也必須要全副武裝，希望這個能患者能夠有同理心與耐心。