流感疫苗搶打公衛護士被責難 中正教授：超前部署騙人

公費流感疫苗5日開打，短短3天接種量逾126萬劑，為去年同期1.55倍，打破歷年紀錄。嘉義縣衛生局緊急改採分流施打，國慶連假結束恢復施打；擁有傳播博士與公衛碩士的中正大學傳播系教授盧鴻毅，在流感未施打前，義務下鄉協助衛生所宣傳，看到基層公衛護士為疫苗搶打被民眾責難，內心難過。

他貼臉書說，「我們的政府不是很強嗎？流感疫苗怎麼會不夠？我們不是一直在超前部署嗎？原來是騙人的。唉，我們幹嘛? 衛生所或基層醫療院所？應該有勇氣打電 話去高層！大家都罵錯人了，基層辛苦做事呀！唉，施打率高，高層沾沾自喜，搶功勞；沒疫苗，就任由人民與基層衝突；這是那門子政府呀！大家請給基層鼓勵，好嗎？該罵的，都躲在裏頭吹冷風啦。」

盧鴻毅受訪說，衛福部可預見流感期間受疫情影響，大家會如同搶口罩般搶打，大家為施打宣導，今年不採分流施打，大家擔心慢打有感染風險，政府宣傳疫苗夠，結果開打不久，就改採分流，衛福部指稱「流感疫苗因疫情關係，民眾擠打，造成供應量不夠」，基層公衛護士被民眾責難，成為出氣筒，部分優先施打公衛謢士未施打」；衛福部要人民預約施打，鄉下老人多，預約行不通。

大批網友按讚，為公衛護士加油打氣，肯定盧鴻毅有勇氣說出真心話，有網友說，「別相信宣傳說法，醫療界早知道事實內幕了，他們的說法都是累死第一線，只在後面出一張嘴」；「面對情緒不好的民眾，是非常累人的事。上位者知不知道第一線同仁是可能被辱罵？處理不當誰的錯啊！」