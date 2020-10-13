宜蘭雨狂灌一夜破300毫米！東北雨持續 水庫有補到水？

宜蘭縣已有局部豪雨發生，氣象局針對北北基宜發布大雨特報。天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，宜蘭已累積超過300毫米降雨，今東北部留意較大雨勢。至於外界關心雨有沒有下在集水區，他說翡翠水庫確實有變化。

彭啟明說，昨天晚上開始，由於東北風稍微增強，颱風外圍的水氣及宜蘭北部因東南風，導致低層大氣的受地形的台生，在宜蘭平原的山區發展出來很旺盛的線狀對流，也伴隨閃電，台灣東北方也發展出來很旺盛的對流回波，這離典型的共伴效應還有段距離，算是一個較低層東北風和暖濕空氣交會，所引發對流的發展。

彭啟明表示，降雨量在宜蘭的員山鄉的雙連碑，昨晚到今天清晨已經累績超過三百毫米，其他地方光是過去幾個小時，在宜蘭市、礁溪、蘇澳也超過一百毫米，東北角的萬里、瑞芳到雙溪等地，也都有持續性的較大降雨，今天一整天這些區域尤其是台灣東北部都會有持續降雨，較大降雨可能還會延伸到花蓮附近，都要留意，其他地方則比較不受影響。

彭啟明說，今年第16號颱風南卡在昨天下午生成，往海南到越南北方，未來在菲律賓旁的低壓在進入南海後，也可能會接續發展，成為這個大低壓帶的第三個颱風，也就是17號台風沙德爾。目前在南海上，是一個大範圍的季風低壓環流，很有利於擾動的發展，任何一個擾動進入後，都有機會增強發展，也就是颱風怎麼在幾天內接連出現。

他表示，這幾個颱風對台灣都沒有直接影響，但外圍的水氣配合上北邊很穩定高壓勢力的東北風，會讓北部、東北部到東半部，會有持續性的降雨，預計今天會延續昨天發展的對流，相當明顯，明後天周三周四稍微緩和，但周五開始又有東北風增強，水氣增多到周末，北部東北部到東半部，持續是不穩定的天氣型態。

彭啟明說，新竹苗栗以南，就相對晴朗很多，都還是穩定的天氣型態。大致上未來一兩周都還是典型東北風的型態，北邊的高壓勢力非常的穩固，但西太平洋似有較多擾動發展機會，今年是否還有較多補充台灣的雨量，就要看未來這一兩周了。

針對許多人問雨有沒有下在集水區，彭啟明說「有啦！」他表示，北部集水區的翡翠水庫有變化，加減也有用，至少沒有直直落，過去幾天上升超過一公尺了，但因水有進有出，實際上應該有1到2公尺。

彭啟明表示，近期北部持續有雨勢，好消息是東北部的翡翠水庫水位在過去幾天有上升超過一公尺，有效蓄水量也站上50%以上，台灣的水庫在沒有再額外新增的條件下，本來就要持續性的補充非常多次，偏偏遇上今年沒有颱風來帶來顯著的降雨，但目前還不到非常危急的時候，但也沒有樂觀的理由，要很謹慎面對。

彭啟明說，有時大眾恐慌的心態，反而讓水資源會更嚴峻，建議及早養成省水的習慣，比平常多注意一些，一天能省下一些不該浪費的水，每個人一天省下幾公升，累積起來就很可觀。