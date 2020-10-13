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南卡颱風增強！北北基宜大雨 吳德榮：還有擾動恐成颱

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
北北基宜今天防大雨。聯合報系資料照
北北基宜今天防大雨。聯合報系資料照

北北基宜今天防大雨！中央氣象局稍早針對四縣市發布大雨特報。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮則在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，南卡颱風間接使台灣東側水氣增多。另外還有一熱帶擾動恐成颱。

氣象局稍早發布大雨特報，宜蘭縣已有局部豪雨發生；東北風影響，易有短時強降雨，今天基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有大雨發生的機率。

吳德榮說，第16號颱風南卡強度緩慢增強，今晚侵襲海南島，對台灣無影響。歐、美模式更模擬，周四至周六另一熱帶擾動，通過菲律賓中部進入南海，向西前往越南，亦有發展成颱風的機率，但距離台灣更遙遠。

他表示，未來一周東北風的強度及挾帶水氣，決定迎風面受影響的範圍（大台北或桃園以北），略有變化、幅度不大。 

吳德榮表示，今南卡颱風，往海南島前進。間接使台灣東側水氣增多，東半部降雨機率提高，東北部局部地區及北部山區有較大降雨；大台北仍有局部短暫雨，桃園亦有局部零星小雨的機率；新竹以南則為多雲時晴。

吳德榮說，北台灣白天舒適微熱，其他地區白天熱，各地早晚略偏涼；今日各地平地氣溫，北部22至30度、中部23至35度、南部23至35度、東部21至33度。 

至於明後天台灣東側水氣減少，但受東北風影響，大台北及東半部仍有局部短暫雨的機率，桃園以南則是晴朗穩定的天氣。各地氣溫稍下降。

吳德榮說，周五、六東北風水氣略增，桃園以北及東半部有局部短暫雨，新竹以南則是多雲時晴的天氣；氣溫略降、北台濕涼。

吳德榮表示，下周日東北風水氣減少，大台北及東半部仍有局部短暫雨的機率，桃園以南則是晴朗穩定的天氣，氣溫略升。下周一東北風水氣略增，桃園以北及東半部有局部短暫雨，新竹以南則是多雲時晴的天氣。

氣象局大雨特報。圖／取自氣象局
氣象局大雨特報。圖／取自氣象局

吳德榮 颱風 天氣動態

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